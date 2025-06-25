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「車上阿柴不見了」花蓮婦急報案　真相曝光：跳窗出去玩

▲▼員警調閱監視器畫面，發現小柴犬自行跳出婦人車窗後躲進附近車棚內。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼員警調閱監視器畫面，發現小柴犬自行跳出婦人車窗後躲進附近車棚內。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣警察局鳳林分局光復分駐所警員曾泓欽、郭靆豔日前8時50分許接獲民眾報案，一名曾姓婦人焦急地走進派出所，報稱本日早上在光復鄉市區採買時，獨留在自小貨車上的柴犬柴柴「疑遭不明人士抱走」！柴柴是剛滿8個月的年幼柴犬，是小孩花費心思飼養的，曾姓婦人心急以為是有心人士作案，故到分駐所請求警方協助。

▲▼員警調閱監視器畫面，發現小柴犬自行跳出婦人車窗後躲進附近車棚內。（圖／鳳林警分局提供，下同）

警方了解棕色柴犬特徵後，陪同報案人到現場確認位置，並調閱現場路口監視器畫面，發現柴柴在婦人離車後，蠢蠢欲動地靠近未關上的車窗邊，在觀察「目測高度」後便一躍而出！幸好從車上跳出的柴柴未影響往來人、車通行，逗留在馬路上片刻，一溜煙竄到路邊消失，員警立即返回現場尋找，最終在附近的車棚內找到安然無恙的柴柴。

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▲▼員警調閱監視器畫面，發現小柴犬自行跳出婦人車窗後躲進附近車棚內。（圖／鳳林警分局提供，下同）

員警聯絡曾姓婦人到場認領，婦人相當感謝警方熱心協助。

員警找到小柴犬後立即聯絡曾姓婦人到場認領，柴柴一見到婦人，立即開心地衝向飼主懷抱並平安返家，飼主相當感謝警方積極、熱心地協助。

鳳林警分局表示，飼主陪同犬隻外出散步，是毛小孩最期待的活動，然而意外往往在不經意之間發生，請飼主攜帶毛小孩外出時，為毛小孩們繫上「安全帶」並握緊牽繩，盡量不要讓犬隻離開視線之外，守護毛小孩安全同時也維護用路人的權益。

關鍵字： 愛犬抱走報案監視器還原真相

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