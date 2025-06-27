墾丁水豚夫妻遭農藥、工業強鹼毒殺　園區緝凶：追究到底

記者李依融／綜合報導

屏東墾丁動物農場2隻明星水豚夫妻突然暴斃，園方緊急將檢體送往專業檢測，竟得知水豚是遭農藥與工業強鹼毒殺，創辦人Ray沉痛拍片表示，「我們痛心、憤怒，也無法接受有人選擇以摧毀生命的方式對待我們傾注心血的動物們。」他提到本案已報警並持續蒐證，若後續證實為人為蓄意投毒，將會提告絕無寬貸。

屏東墾丁鹿ㄦ島飼養了許多水豚，遊客可以參加共游互動的活動，然而園區工作人員7日中午日常巡邏時，發現水豚夫妻「牛奶糖」與「口水」突然癱軟，緊急送醫救治。然而牛奶糖在送醫途中離世，口水雖然一度救回，但後續出現嚴重的神經症狀，13日在獸醫師的評估下實施安樂死不再痛苦。

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▲牛奶糖曾在2023年生下寶寶。（圖／翻攝自IG@poc.kenting）

園區負責人Ray表示，事發當日即報警，並將屍體委請屏東科技大學解剖，當下結果無法判定為中毒或是熱衰竭，隨後又將檢體送往成功大學永續環境實驗室進行毒物檢測，「經過兩間大學團隊的分析，在水豚的胃裡檢測出氨基甲磺酸(AMPA)與乙基甲胺(NMEA)。」他解釋，氨基甲磺酸是除草劑的代謝物，乙基甲胺是工業強鹼溶劑，也就代表水豚曾經涉入高劑量的農藥與強鹼，而這兩種化學物質都不可能出現在一般的飼養環境中。

▲Ray表示水豚胃中的毒物不可能存在日常照養環境。（圖／翻攝自IG@poc.kenting）



水豚因涉入毒物引發急性腎衰竭與神經系統崩潰，園區也調閱相關時間的監視器畫面，目前已有鎖定嫌疑人，依法蒐證追查中。Ray表示，「這不像意外事件，而是一場蓄意設計的毒害事件」，他希望公開此事保護自家的水豚，也以防涉案人再毒害其他的生命。

Ray在文中提到，親手養了1000多個日夜、陪伴長大的水豚，曾經胖嘟嘟的在草地打滾，也曾在水中與遊客共游，最後卻是躺在地上抽搐、嘔吐最後氣絕，「有人選擇用毒藥而不是對話，選擇傷害而不是理解，這是對生命的侮辱，也是對園區所有人與動物的背叛。」後續若查證是人為蓄意投毒，他將依法提告不會寬貸，讓有心人士得到應有的懲罰。

為了保護動物，目前園區的安全防護也升級，禁止所有外來液體進入、遊客進入互動區前必須雙手淨空，園區也嚴格執行牧草清洗與殘留農藥快篩，希望避免悲劇重演。