台南媽買鴨蛋忘記「熱到孵出來」　7隻小黃鴨緊跟腳後

▲媽媽買的鴨蛋竟然熱到孵出來了。（圖／IG@n72annie提供）



記者李依融／綜合報導

才進入夏季就好熱，網友恩齊分享，媽媽走進廚房聽到「啾啾」聲，才驚覺之前買的鴨蛋竟然孵化了！她將這件事分享在Threads，直呼「真是太荒唐了」，更逗趣的是家裡的其中一隻貓咪「花花」竟然還當起小鴨的保母，阻止其他貓咪靠近鴨寶寶們。

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▲恩齊得知媽媽的奇遇，哭笑不得。（圖／IG@n72annie提供）



恩齊表示，媽媽之前在台南兵仔市場買鴨蛋，放在廚房地上就忘記了，前幾天聽到有「啾啾」叫聲，才發現鴨蛋竟然孵化了，總共有7 隻小鴨出生。她得知這件事直呼荒唐，「無心插柳孵出鴨」，雖然一直知道台南很熱，沒想到身邊真的發生這種奇事。

▲小鴨逐漸破殼出生。（圖／IG@n72annie提供）

▲小鴨破殼後總是跟著恩齊的媽媽。（圖／IG@n72annie提供）



恩齊提到，小鴨破殼後就會認人，總是跟在媽媽的腳跟後「啾啾叫」，媽媽也臨時擔綱起照顧小鴨的工作。除此之外，家裡原本就養了7隻貓咪，恩齊原本擔心貓咪會想玩小鴨，沒想到其中一隻叫做「花花」的貓咪自動變成保母，會驅趕其他想靠近鴨鴨的貓咪。

▲貓咪「花花」會保護小鴨，不讓其他貓咪靠近。（圖／IG@n72annie提供）



事實上原本有8隻小鴨破殼，但其中一隻還沒破殼完成就當小天使了，另外還有一隻小鴨體質較弱，也當了小天使，目前剩下6隻小鴨。雖然恩齊的媽媽很用心想照顧小鴨，但是空間還是不夠，因此希望有意送養小鴨，並再三強調「希望真的有想養小鴨的人，拜託別殺來吃」。恩齊表示，如果有意願想領養，可以私訊IG接洽討論。

▲7隻小鴨剛出生時暫時安置在籠子裡。（圖／IG@n72annie提供）



▲目前6隻小鴨有大一些的活動空間，媽媽希望有真心想養鴨的人領養。（圖／IG@n72annie提供）