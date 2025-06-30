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石虎媽媽「豆棗」犬殺喪命　解剖還找到2個鉛彈曾遭射擊

石虎豆棗死亡。（圖／翻攝自石虎保育大使 阿虎加油粉專）

▲豆棗解剖後發現有明顯犬殺傷痕，甚至找到鉛彈。（圖／翻攝自石虎保育大使 阿虎加油粉專）

記者李依融／綜合報導

特生中心照養放歸的石虎媽媽「豆棗」28日遭犬殺，解剖後發現不僅有多處傷口，生前還曾遭人用鉛彈射擊。豆棗由人工照養長大，2022年放歸後她曾5次生產，卻目睹寶寶遭火焚逝、又遭強降雨淹沒巢區，即使如此她仍堅強地孕育新生，卻未能逃過犬殺攻擊。

粉專「石虎保育大使 阿虎加油」痛心宣布，由人工照養放歸、追蹤超過3年的石虎媽媽「豆棗」死亡，被發現時牠倒臥在人跡罕至的雜林中，身上有明顯傷痕，屍體附近明顯被踩踏過，附近樹上也都有明顯的爪痕。研究團隊將豆棗送往解剖，剝皮後發現許多傷口，從傷勢卻認為犬殺，此外還發現牠體內殘留已被組織包覆的鉛彈，顯示牠曾經遭人射擊。研究團隊表示，豆棗在4月16日曾更換發報器，「當時X光檢查就看到2處金屬，但不確定是何物。」

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石虎豆棗死亡。（圖／翻攝自石虎保育大使 阿虎加油粉專）

▲豆棗2021年被救援時未睜眼。（圖／翻攝自林業及自然保育署粉專）

苗栗民眾2021年4月18日在後龍發現未開眼的小石虎，遲遲不見媽媽的蹤影，因而通報救援，後來由特生中心照養，因為牠的身上很多「跳蚤」，因而被取名為「豆棗」。2022年4月豆棗放歸野外，10月就觀察到牠當媽媽了，然而2023年再次生產，卻遇上農地焚燒，牠茫然地看著2隻寶寶遭火吞噬，再次迎接新生命，又遇到溪流水泥化加上豪雨，造成初生寶寶與巢穴被淹沒。

石虎豆棗死亡。（圖／翻攝自石虎保育大使 阿虎加油粉專）

▲豆棗2022年與第一胎寶寶在山林間穿梭。（圖／翻攝自林業及自然保育署粉專）

石虎豆棗死亡。（圖／翻攝自石虎保育大使 阿虎加油粉專）

▲豆棗2023年第二胎寶寶遭火焚喪生。（圖／翻攝自石虎保育大使 阿虎加油粉專）

豆棗遭遇2次育幼失敗，仍努力地在野外生存，後來又產下2胎，是石虎界的「傳奇媽媽」，也讓研究團隊更深入了解野外石虎育幼的了解，並更認識過去忽視的潛在危機。粉專「石虎保育大使 阿虎加油」寫道，「牠的努力與堅強，讓我們更靠近這個神秘物種；牠的離去，卻再次提醒人類活動帶來的致命威脅。」

石虎豆棗死亡。（圖／翻攝自石虎保育大使 阿虎加油粉專）

▲豆棗2022年4月野放，一直堅毅努力地在野外生活。（圖／翻攝自石虎保育大使 阿虎加油粉專）

粉專「石虎保育大使 阿虎加油」三點呼籲，包括：
一、不棄養和不放養家犬貓，且不餵食遊蕩犬貓，守護生態平衡
二、禁止非法獵捕，還野生動物安全家園
三、支持友善農業，與石虎共生的土地利用模式
希望豆棗的犧牲能成為保育行動的起點，也祝福豆棗的孩子們能順利成長，帶來更多保育希望。

關鍵字： 石虎石虎豆棗野放石虎犬殺

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