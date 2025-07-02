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遇到奶狗奶貓先別撿！　動物之家收15隻：媽媽可能會回來

奶貓奶狗潮。（圖／新北市動保處提供）

▲瑞芳動物之家日前收容一窩小奶貓。（圖／新北市動保處提供）

記者李依融／綜合報導

新北市瑞芳動物之家收容一窩已開眼奶貓，所幸除了身上有跳蚤外，其餘狀況都很健康。動保處提醒，最近是「奶貓季」，如果遇到切勿急著撿，通常貓媽媽會回來照顧寶寶。

動保處日前獲報有民眾拾獲一窩已開眼奶貓，瑞芳動物之家隨即前往了解並將小貓帶回照顧，然而動保處提醒，遇到奶貓奶狗切勿「看到就撿」，務必先「停看聽」。

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奶貓奶狗潮。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員餵小奶貓喝奶。（圖／新北市動保處提供）

動保處解釋，「停」代表停止接近，以免母貓母狗因人類靠近而不敢現身；「看」則要求仔細觀察四周是否有母貓母狗的蹤跡；「聽」則是留意附近是否傳來母貓母狗的叫聲。多數情況下，母貓母狗僅是暫時外出覓食或避開人群，過早介入撿拾反而可能讓奶貓奶狗失去母親的照顧。

奶貓奶狗潮。（圖／新北市動保處提供）

▲剛出生的小奶貓脫離媽媽照顧，存活相當困難。（圖／新北市動保處提供）

瑞芳動物之家站長王嚴緖指出，每年春夏季節都會接獲類似通報，民眾因未見母貓母狗便主動撿拾奶貓奶狗，截至5月底，動物之家已收容15隻奶貓。剛出生的奶貓奶狗需要母乳提供免疫力與營養，若未經專業飼養很難存活。民眾若遇到奶貓奶狗，應先觀察4至6小時，確認母貓母狗未返巢後再聯繫動保處協助。

奶貓奶狗潮。（圖／新北市動保處提供）

▲若遇到小貓，可以先觀察4到6小時，媽媽通常會返巢照顧。（圖／新北市動保處提供）

動物之家指出，接收奶貓奶狗後，需以專用配方奶粉餵食，並使用保溫燈保持溫暖，避免失溫。此外，哺乳前後以溫水棉布輕拭生殖器與肛門促進排泄，並在合適周齡進行驅蟲及疫苗注射，以提升抗體形成保護力，降低飼養期間的死亡風險。

奶貓奶狗潮。（圖／新北市動保處提供）

▲奶貓奶狗需喝專用奶粉。（圖／新北市動保處提供）

奶貓奶狗潮。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員幫小奶貓刺激排泄。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 瑞芳動物之家新北市動保處奶貓

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