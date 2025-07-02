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晴天樹在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」　他驚奇嚐了一口

記者李依融／綜合報導

大陸福建一名丁姓男子大晴天在樹下竟然「被雨淋」，抬頭一看竟然是一隻隻的蟬「噴出來的」，這就是俗稱的蟬在尿尿，事實上是吸取樹汁後排出來的，以快速過濾排除水分的方式，來攝取足夠的養分。根據陸媒《羊城晚報》報導，這名丁姓男子還張嘴接了一點，發現「是甜的」。

丁姓男子表示，在學校走路時一到樹下發現在「下小雨」，他疑惑之際聽到旁人說是蟬在尿尿，於是找了一棵樹仔細觀察，果真看到蟬從尾端噴出水，「我就想著牠吸進去排出來不都是樹汁嗎？就張口接了一點，是真的有一點草味和甜味的。」

無獨有偶，住在廈門市的高姓男子也在家附近遇到「下雨的樹」，仔細一看發現是蟬，驚訝地說，「沒想到這麼小的蟬居然能噴出這麼多的尿。」

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蟬尿尿。（圖／翻攝自微博／廈門廣電）

▲許多人第一次遇到「蟬尿尿」還以為是下雨了。（圖／翻攝自微博／廈門廣電）

事實上2023年2月在科學期刊《Nature Communications》就曾刊登相關研究，研究團隊觀察尖頭葉蟬會「高速噴尿」，由於樹汁中大部分是水分營養價值不高，蟬每天要喝掉將近自身體重300倍的樹汁，而牠們的身替會經過快速過濾將水分排出，以吸食更多的樹汁。

除此之外，蟬若是受到驚嚇、感受到威脅，有可能會群體加速排泄，以利減輕體重盡快飛走，因此若是為了躲避蟬而快速在附近跑動，反而更有機會淋到蟬尿。

關鍵字： 蟬尿尿

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