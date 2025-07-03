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狗鼻子好神！毛孩不只可愛還能聞出你身上潛藏的6種疾病

▲▼狗狗,嗅覺,病症,癌症,低血糖,壓力,醫療,毛孩。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「你聞不到的，我全都知道！」狗狗用靈敏的鼻子默默守護你的健康。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

狗的鼻子有多厲害？簡直可以說是開了外掛！牠們的嗅覺靈敏到連人類想像不到的氣味都能聞出來。人類的鼻子大約有500萬到1000萬個嗅覺受器，但狗呢？高達2.2億個！怪不得牠們能把我們聞得一清二楚，甚至靈敏度是人類的1萬到10萬倍，連兆分之一的氣味差異都能察覺，還能分辨出無數細微的變化。

更厲害的是，有些狗還能發現連醫生都沒注意到的健康問題！從人體荷爾蒙的細微波動，到癌細胞釋放的揮發性有機化合物（VOCs），狗都能精準嗅出來。國外網站《Treehugger》文章中表示，科學家和訓犬師現在也還在研究這項「超能力」，看看怎麼把狗的天賦用在醫療照護上幫助人類，接下來，就來看看狗狗到底能「聞出」哪些健康狀況吧！

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狗能聞出的健康問題

1、癌症

狗最廣為人知的嗅病能力就是嗅出癌症，從乳癌、攝護腺癌、膀胱癌到肺癌，都有狗聞出的案例。有許多故事描述，狗對主人身上的痣或某處特別執著，結果檢查後發現果然是癌症。一位病人的狗不斷舔他耳後的痣，檢查後證實是黑色素瘤。

2019年一項研究發現，狗能以97%的準確率從血液樣本中辨認出癌症患者。另一項研究中，狗憑氣息樣本辨認乳癌的準確率達88%，肺癌更高達99%，而且可以在疾病的四個階段都聞出來。

雖然許多研究已證實狗的這種能力，但目前科學家還無法完全確定狗究竟是透過哪些化合物來辨識不同癌症，這也是培訓癌症嗅探犬及開發早期檢測機器的主要難題之一。

狗的行為會怎樣？

狗會表現出異常行為，例如不斷用爪子拍、反覆嗅聞，甚至舔或輕咬患處，好像想幫你把它「除掉」。

2、猝睡症

猝睡症是一種無法控制睡眠週期的疾病，患者可能在做事中突然睡著，極具危險性。Service Dog Academy培訓主任 Mary McNeight相信狗能聞出猝睡症發作前的氣味。2013年一項研究也顯示，兩隻受訓狗利用汗液樣本成功辨識出12名患者中的11名。

狗的行為會怎樣？

這些狗會吠叫、推擠、舔主人，提醒他們坐下或躺下，有的甚至會用身體支撐主人避免摔倒，或幫忙尋求援助。有些狗能在發作前約5分鐘發出警告，爭取寶貴時間。

▲▼狗狗,嗅覺,病症,癌症,低血糖,壓力,醫療,毛孩。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、偏頭痛

對偏頭痛患者來說，若能提早知道即將發作，可能減輕病痛。調查顯示，超過一半的患者注意到狗在偏頭痛來臨前或發作時行為會變得不同，像是緊貼在旁、用爪子撥、盯著主人看或不安地走來走去。

狗的行為會怎樣？

狗可能會舔你、繞著你打轉、用鼻子推你、吠叫，提醒你趕快服藥或休息。

4、低血糖

越來越多狗被訓練來幫助糖尿病患者，提醒血糖過低或過高。2016年的研究發現，低血糖時人類呼吸中的一種化學物質「異戊二烯」濃度升高，而狗能敏銳地聞出來。

這類狗的存在能大幅提高糖尿病患者的安全與生活品質，減少昏迷、呼叫救護車次數，增加獨立性。但研究顯示狗的準確率因狗而異，仍有待進一步探索與改進。

狗的行為會怎樣？

受訓狗會跳起來、拍你、用鼻子推你來提醒。未受訓的狗可能會顯得不安或焦躁。黃金獵犬、拉布拉多是常見的檢測犬，因為牠們學習快、體型合適。

5、癲癇

關於狗能否提前察覺癲癇發作，科學界尚無定論。2019年一項小規模研究顯示，狗能分辨出癲癇發作期間與正常時的氣味差異。不過是否能提前預警還需要更多研究。

狗的行為會怎樣？

有些狗會在主人發作時吠叫、拍主人，甚至用身體護住主人或舔臉。通常需要主人很熟悉狗的行為細節，才能辨認出異樣。

▲▼狗狗,嗅覺,病症,癌症,低血糖,壓力,醫療,毛孩。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、恐懼與壓力

「狗能聞出恐懼」這句話是真的。當我們感到害怕或壓力升高時，身體會分泌腎上腺素與皮質醇，狗能聞出這些荷爾蒙的變化，甚至比我們自己還早察覺。

這項能力也能幫助我們，特別是對於焦慮、恐慌症或PTSD患者，狗能提醒主人需要深呼吸、放鬆。根據瑞典對340萬人進行的研究，養狗能降低壓力與心血管疾病風險。

狗狗和醫療培訓的未來

我們還需要更多研究來了解狗究竟聞到了什麼，以及如何讓牠們的嗅覺檢測更準確。雖然還有許多未知，但狗驚人的能力已經證明，牠們在醫療領域裡，絕對可能成為拯救生命的重要夥伴。

關鍵字： 狗狗嗅覺病症癌症低血糖壓力醫療毛孩

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