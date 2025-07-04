東森寵物名牌飼料下殺6折　還有Nature Magic寵物展聯名優惠

▲來門市用行動支付消費滿千就抽iPhone，申辦金卡會員還有機會帶走Switch2。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物全台門市同步開搶多款人氣品牌優惠，不僅 Orijen、HeroMAMA等高機能乾糧與罐頭限時下殺，還祭出滿額抽iPhone、金卡會員抽Switch2的加碼好禮，讓飼主買得開心、毛孩吃得健康！東森寵物也首度與紐西蘭人氣罐頭品牌Nature Magic自然魔法聯手合作，推出「寵物展限定拍照送折扣」驚喜企劃，展場體驗＋門市購買雙重連動。

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▲Orijen六折開搶、HeroMAMA晶球糧限時$599，毛孩夏季補給就來東森寵物！（圖／東森寵物提供）



東森寵物本檔推出多款門市限定優惠，毛爸媽熟悉的高質感品牌通通入列：

Orijen 歐睿健｜主食乾糧限時6折起

小型犬11種肉、極致愛貓守護系列

含肉量高達85%，前五大食材皆為新鮮肉類（火雞、雞肉、鵪鶉、完整鱈魚、完整鯡魚）

符合 FEDIAF 標準，無防腐劑配方，適合全齡貓狗

HeroMAMA 晶球夾心糧｜特價 $599

適用成貓／幼貓

每一顆都是真材實料，100% 鮮肉夾心＋益生菌晶球＋機能凍乾

幫助穩定腸胃、提升免疫力、超高適口性

消費再抽iPhone、Switch2！金卡會員還有專屬加碼

活動期間至門市消費不限金額刷卡，就有機會抽 iPhone；金卡會員購買指定商品，還可參加 Switch2 抽獎活動，門市現場打卡還可再加碼抽獎一次，詳細抽獎方式請見各門市公告。

寵物展首度登場！Nature Magic聯名優惠限時登場

東森寵物也首度攜手紐西蘭天然主食罐品牌Nature Magic自然魔法，於 7/4～7/7 登場的台北寵物展設立聯名拍照區，只要飼主於現場拍下自然魔法 x 東森寵物活動看板照片，並於 7/17～8/20 前往全台東森寵物門市出示，即可享有自然魔法罐頭「3罐折30元」額外優惠，可與現場促銷疊加使用，數量有限，售完為止！

【品牌小知識】

Nature Magic 自然魔法 100% 紐西蘭生產製造，天然純淨零人工添加，含水量與含肉量雙高，旗下包含：

經典無穀系列：成分富含天然營養素，基礎保健與機能一次到位

關節養護系列：添加關節護理配方，幫助潤滑與維護活動力

更多活動資訊與優惠詳情，請洽全台東森寵物門市或上官網查詢。