ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

高雄浪犬追入海中攻擊人　訓犬師點出動機「3情況要立刻離開」

記者賈沐蓉、李依融／採訪報導

高雄市永安區76歲蔡姓男子在海中遭浪犬攻擊致死，事發過程引起熱議，寵物行為訓練師唐榮基表示，其實犬隻的攻擊行為有跡可循，推測這起事件動機可能是保護地盤等資源，或是曾被驅趕或受過傷，進而學會「先動手才安全」。

蔡姓男子3日下午前往鑽石沙灘游泳，卻遭3隻流浪狗追入水中攻擊致死，流浪狗的攻擊行為令許多人擔憂。唐榮基說明，狗的攻擊行為其實是一個行為進程，整體稱為「侵略行為(Aggression)」，而這個行為分為2階段，分別是攻擊前的溝通訊號，接著可能伴隨真正的攻擊行為(Attack)。

秋田犬,Akita,狗,惡狗,惡犬。（圖／示意圖／達志影像）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲犬隻在攻擊前往往會有「溝通訊號」，先嚇阻對方。（圖／示意圖／達志影像）

在攻擊前的溝通訊號階段，狗會透過一連串的肢體語言或聲音表達「請不要靠近我」，例如咆哮、露牙齒、毛豎起、身體僵硬、死盯、假咬等，用來嚇阻對方、化解衝突，而不是立即造成傷害。若是這一階段的警告被忽略，或是過去的經驗讓狗覺得「警告沒用」，那狗可能會直接撲咬攻擊造成傷害。

唐榮基認為，多數的狗並非一開始就想咬人，而是在溝通失敗或高度緊張的狀態下，才會採取攻擊行為。這次永安區狗群追人、跳入海中咬人的狀況，顯示已經從警戒進入主動攻擊，推測動機可能是在保護地盤等資源，抑或是曾被驅趕或受過傷，導致學會「先動手才安全」。

▲▼荷蘭牧羊犬,寵物,惡犬,狗,Dutch Shepherd。（示意圖／達志影像）

▲犬隻有可能因以往的經驗認為「先動手才安全」。（圖／示意圖／達志影像）

唐榮基說，在水中狗的攻擊效率的確會變差，例如游泳時無法用力撲咬、咬合穩定度會變差，「但如果狗還是選擇跳下水攻擊，那表示牠的動機已經非常強烈，連水的阻力都無法讓牠放棄。」然而人在水中的行動力更差、防禦能力也變弱，因此在水中遇到這樣的情況，受到傷害的風險也可能增加。

唐榮基表示，其實狗在發動攻擊前常常會先「提醒別再靠近」，但人類往往會忽略警告。他舉例，狗死盯著你看身體僵硬、低吼或齜牙、尾巴高舉但不搖或緊貼後腿，這些都是「攻擊前的警告行為」。此外有時狗會假咬，或是衝上來又退後，這其實是在猶豫是否發動攻擊。

很多人會覺得狗狗搖尾巴是親人的表現，不過唐榮基說明這可能是誤會，「其實有些情況搖尾巴只表示『情緒激動』，不代表好感，也可能是在警戒。」

▲▼流浪狗。（示意圖／達志影像）

▲犬隻搖尾巴有可能並非親近的意思，只是表達情緒激動。（圖／示意圖／達志影像）

那麼遇到狗對自己吠叫或靠近，該怎麼做比較安全？唐榮基建議，必須放慢移動速度並保持冷靜，切勿直視狗的眼睛，對狗來說這是一種挑釁，「不要突然轉身或奔跑，這可能會激發牠的追逐本能，如果有包包或外套，可以放在自己跟狗之間。」對於一般民眾來說，要準確分辨狗是否真的具有「敵意」其實很困難，但唐榮基也分享一些「風險升高」的情境，例如狗越靠越近、身體僵硬、持續死盯你看等，這些都是需要立即離開的訊號。

▲▼羅威那犬,Rottweiler,惡犬,寵物,狗,示意圖。（圖／視覺中國）

▲若犬隻缺乏社會化，或有過被懲罰的經驗，有可能以「兇」的方式來自我防禦。（圖／示意圖／達志影像）

唐榮基在訓犬生涯中也遇過不少會咬人的狗，但他認為這些狗狗大多不是「天生壞」，而是缺乏社會化，不知道怎麼跟人或其他狗互動，或是有被懲罰、欺負的經驗，學會用「兇」來保護自己，「在這些狗狗的經驗中，不出手就沒辦法保護自己」。

面對這樣的狗狗，唐榮基建議要有足夠的時間、空間，幫助牠們重新建立對人的信任，並透過訓練讓牠們學會新的應對方式，在以往的經驗中，這些狗狗其實都可以有進步。唐榮基表示，不見得每一隻狗都能變得非常親人，但在正確的引導訓練下，大多數都能變得穩定、可預測，「對於有經驗的家庭來說，這樣的狗是可以被接納的。」

狗的「品種」只是影響侵略性的眾多因素之一。（圖／示意圖／達志影像）

▲訓犬師經常會面對有攻擊背景的狗，但大部分能獲得改善。（圖／示意圖／達志影像）

面對有攻擊背景的狗，唐榮基仍會嘗試協助牠適應家庭生活，通常會採取以下步驟。

一、 找出牠攻擊行為背後的原因：包括害怕、過度警戒、資源防衛等，並避免讓牠反覆暴露在這些刺激中，以防牠一再練習「用攻擊解決問題」的模式。

二、 給予牠空間與選擇權：不強迫牠互動，讓牠知道牠可以選擇靠近或保持距離，這樣會幫助牠降低防備心。

三、讓飼主學會讀懂狗的溝通訊號：包括壓力指標、警告行為等，避免因誤解而強迫牠進入高壓情境。

▲▼狗狗。（圖／CFP）

▲適當的運動、安全休息空間等都能協助狗狗調整壓力，減少以攻擊的方式作為發洩管道。（示意圖／CFP）

四、從行為層面了解狗的需求：是否有足夠運動、是否有安全空間、是否因健康或環境因素壓力過大，透過調整生活型態來降低牠的整體壓力。

五、在專業正向訓練師的協助下，進行減敏與行為改變訓練：重點是循序漸進、設定可控制的距離與強度，讓狗慢慢建立新的反應路徑。

六、千萬不能用打罵或威嚇方式對待狗：那只會讓狗更防衛，甚至更激烈地反擊。像「要當牠的老大」「讓牠服從」這類觀念，其實對這類狗來說常常是火上加油。

▲▼遛狗。（圖／CFP）

▲狗狗若是建立起安全與信任感，往往能變得穩定融入家庭。（示意圖／CFP）

唐榮基解釋，這些步驟不是要把狗「變乖」，而是幫助牠在這個家庭中建立起安全感與信任。多數狗只要生活有規律、壓力夠低、環境穩定，是能夠變得穩定並融入家庭的。

針對此次高雄犬隻攻擊人的事件，高雄市動物保護處指出，流浪狗群聚是因為有人餵食，今年已在該區捕捉51隻流浪犬，呼籲民眾不要餵食，也會加強取締餵養流浪犬製造髒亂的行為。

▲▼ 高雄男游泳遇「3惡犬入海追咬」！全身傷溺斃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市動保處加強流浪狗巡查捕捉，也呼籲不要餵食。（圖／記者吳奕靖翻攝）

更多訓犬知識請追蹤「寵物行為訓練師 - 唐榮基 Howard」，臉書傳送門IG傳送門

關鍵字： 高雄流浪狗高雄動保處流浪狗攻擊流浪狗鑽石沙灘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

飼主翻身驚見「軟爛鳥餅」　安心攤平睡姿直接嚇壞媽媽

收留可憐小貓躲雨　女屋主想收編發現「養了會出事」立即報案

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

災害來怎帶毛孩逃？　「洗衣袋打包法」讓貓咪安全被移動

黑色拉拉托兒所交到「撞臉麻吉」　主人好奇查身世嚇：是親姊妹

高雄浪犬追入海中攻擊人　訓犬師點出動機「3情況要立刻離開」

守宮脫皮留下「比耶白手套」　迷你造型媽媽回家樂翻收藏

飼主生病貼心柴探望　床邊留「最愛球球」等媽咪康複

阿金過世半年　橘貓每晚悲傷抱「好友項圈」主人慟：我們都想牠

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

萌貓欺負貓妹被媽唸超委屈　躲玩具箱後罰站一臉不服氣

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

神巧手自製「噪音版」紙箱滾輪　黃金鼠超捧場！網笑：CP值更高

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【鯨艷瞬間】花蓮奇遇「殺人鯨」僅距200m，此生難忘的奇蹟！

高雄浪犬追入海中攻擊人　訓犬師點出動機「3情況要立刻離開」

災害來怎帶毛孩逃？　「洗衣袋打包法」讓貓咪安全被移動

紅眼樹蛙「老人坐姿」茶杯泡湯　網友驚呼：好像玩具

喵星人長骨刺跳不起來　再生醫療幫牠重拾活力「抓貓抓板、撒嬌」

台灣沿海地區首筆紀錄！雲林濁水溪拍到石虎　長輩記憶被印證

毛拔麻注意！想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

守宮脫皮留下「比耶白手套」　迷你造型媽媽回家樂翻收藏

東森寵物名牌飼料下殺6折　還有Nature Magic寵物展聯名優惠

浩劫！獨角仙復育基地遭濫捕　苗栗市公所：愛牠就不要抓

飼主生病貼心柴探望　床邊留「最愛球球」等媽咪康複

《歌手2025》今一口氣淘汰2組！「鐵肺女王」實力炸裂踢館成功

川普宣布將在白宮舉辦UFC格鬥比賽　慶祝美建國250周年

張菲媳揪7／5預言「不被影響很難」　一家四口赴日吐心聲

颱風來襲！　桃園市勞動局：勞工可拒絕不安全出勤

2025桃園市議長盃路跑　即起報名迄8/31日額滿為止

湖人夢幻補強還沒完　看上熱火威金斯盼組「狀元連線」

城鎮韌性防空演習南投縣7／15登場　縣警局提醒不配合者最高罰15萬

回憶殺！周杰倫合體陳冠希：要加入車隊嗎？　9.6萬人暴動：求拍第二集

外媒指熊本二廠「延後動工」加速投資美國　台積電回應了

擊敗巴黎奧運金牌、法網冠軍　詹皓晴挺進溫網女雙16強

寵物動物熱門新聞

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

曼斥肯欺負妹　被媽唸委屈罰站

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

災害來帶毛孩逃　學「洗衣袋打包法」

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

浪犬海中攻擊人　訓犬師點出動機

守宮脫皮留手套　比耶造型媽樂翻

飼主生病柴柴探望　床邊留球給媽

阿金過世半年 橘貓每晚悲傷抱項圈入睡

紅眼樹蛙泡澡　網友驚呼像玩具

全台寵物保險補助懶人包一次看

警犬退休儀式　天降網球雨送祝福

想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

讀者迴響

熱門新聞

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

曼斥肯欺負妹　被媽唸委屈罰站

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

災害來帶毛孩逃　學「洗衣袋打包法」

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

浪犬海中攻擊人　訓犬師點出動機

守宮脫皮留手套　比耶造型媽樂翻

飼主生病柴柴探望　床邊留球給媽

阿金過世半年 橘貓每晚悲傷抱項圈入睡

紅眼樹蛙泡澡　網友驚呼像玩具

全台寵物保險補助懶人包一次看

警犬退休儀式　天降網球雨送祝福

想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

遇到奶狗奶貓先別撿　媽媽可能回來

熱門寵物影片

更多
曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

萌貓欺負貓妹被媽唸超委屈　躲玩具箱後罰站一臉不服氣

萌貓欺負貓妹被媽唸超委屈　躲玩具箱後罰站一臉不服氣

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面