高雄浪犬追入海中攻擊人　訓犬師點出動機「3情況要立刻離開」

記者賈沐蓉、李依融／採訪報導

高雄市永安區76歲蔡姓男子在海中遭浪犬攻擊致死，事發過程引起熱議，寵物行為訓練師唐榮基表示，其實犬隻的攻擊行為有跡可循，推測這起事件動機可能是保護地盤等資源，或是曾被驅趕或受過傷，進而學會「先動手才安全」。

蔡姓男子3日下午前往鑽石沙灘游泳，卻遭3隻流浪狗追入水中攻擊致死，流浪狗的攻擊行為令許多人擔憂。唐榮基說明，狗的攻擊行為其實是一個行為進程，整體稱為「侵略行為(Aggression)」，而這個行為分為2階段，分別是攻擊前的溝通訊號，接著可能伴隨真正的攻擊行為(Attack)。

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▲犬隻在攻擊前往往會有「溝通訊號」，先嚇阻對方。（圖／示意圖／達志影像）



在攻擊前的溝通訊號階段，狗會透過一連串的肢體語言或聲音表達「請不要靠近我」，例如咆哮、露牙齒、毛豎起、身體僵硬、死盯、假咬等，用來嚇阻對方、化解衝突，而不是立即造成傷害。若是這一階段的警告被忽略，或是過去的經驗讓狗覺得「警告沒用」，那狗可能會直接撲咬攻擊造成傷害。

唐榮基認為，多數的狗並非一開始就想咬人，而是在溝通失敗或高度緊張的狀態下，才會採取攻擊行為。這次永安區狗群追人、跳入海中咬人的狀況，顯示已經從警戒進入主動攻擊，推測動機可能是在保護地盤等資源，抑或是曾被驅趕或受過傷，導致學會「先動手才安全」。

▲犬隻有可能因以往的經驗認為「先動手才安全」。（圖／示意圖／達志影像）



唐榮基說，在水中狗的攻擊效率的確會變差，例如游泳時無法用力撲咬、咬合穩定度會變差，「但如果狗還是選擇跳下水攻擊，那表示牠的動機已經非常強烈，連水的阻力都無法讓牠放棄。」然而人在水中的行動力更差、防禦能力也變弱，因此在水中遇到這樣的情況，受到傷害的風險也可能增加。

唐榮基表示，其實狗在發動攻擊前常常會先「提醒別再靠近」，但人類往往會忽略警告。他舉例，狗死盯著你看身體僵硬、低吼或齜牙、尾巴高舉但不搖或緊貼後腿，這些都是「攻擊前的警告行為」。此外有時狗會假咬，或是衝上來又退後，這其實是在猶豫是否發動攻擊。

很多人會覺得狗狗搖尾巴是親人的表現，不過唐榮基說明這可能是誤會，「其實有些情況搖尾巴只表示『情緒激動』，不代表好感，也可能是在警戒。」

▲犬隻搖尾巴有可能並非親近的意思，只是表達情緒激動。（圖／示意圖／達志影像）



那麼遇到狗對自己吠叫或靠近，該怎麼做比較安全？唐榮基建議，必須放慢移動速度並保持冷靜，切勿直視狗的眼睛，對狗來說這是一種挑釁，「不要突然轉身或奔跑，這可能會激發牠的追逐本能，如果有包包或外套，可以放在自己跟狗之間。」對於一般民眾來說，要準確分辨狗是否真的具有「敵意」其實很困難，但唐榮基也分享一些「風險升高」的情境，例如狗越靠越近、身體僵硬、持續死盯你看等，這些都是需要立即離開的訊號。

▲若犬隻缺乏社會化，或有過被懲罰的經驗，有可能以「兇」的方式來自我防禦。（圖／示意圖／達志影像）



唐榮基在訓犬生涯中也遇過不少會咬人的狗，但他認為這些狗狗大多不是「天生壞」，而是缺乏社會化，不知道怎麼跟人或其他狗互動，或是有被懲罰、欺負的經驗，學會用「兇」來保護自己，「在這些狗狗的經驗中，不出手就沒辦法保護自己」。

面對這樣的狗狗，唐榮基建議要有足夠的時間、空間，幫助牠們重新建立對人的信任，並透過訓練讓牠們學會新的應對方式，在以往的經驗中，這些狗狗其實都可以有進步。唐榮基表示，不見得每一隻狗都能變得非常親人，但在正確的引導訓練下，大多數都能變得穩定、可預測，「對於有經驗的家庭來說，這樣的狗是可以被接納的。」

▲訓犬師經常會面對有攻擊背景的狗，但大部分能獲得改善。（圖／示意圖／達志影像）



面對有攻擊背景的狗，唐榮基仍會嘗試協助牠適應家庭生活，通常會採取以下步驟。

一、 找出牠攻擊行為背後的原因：包括害怕、過度警戒、資源防衛等，並避免讓牠反覆暴露在這些刺激中，以防牠一再練習「用攻擊解決問題」的模式。

二、 給予牠空間與選擇權：不強迫牠互動，讓牠知道牠可以選擇靠近或保持距離，這樣會幫助牠降低防備心。

三、讓飼主學會讀懂狗的溝通訊號：包括壓力指標、警告行為等，避免因誤解而強迫牠進入高壓情境。

▲適當的運動、安全休息空間等都能協助狗狗調整壓力，減少以攻擊的方式作為發洩管道。（示意圖／CFP）



四、從行為層面了解狗的需求：是否有足夠運動、是否有安全空間、是否因健康或環境因素壓力過大，透過調整生活型態來降低牠的整體壓力。

五、在專業正向訓練師的協助下，進行減敏與行為改變訓練：重點是循序漸進、設定可控制的距離與強度，讓狗慢慢建立新的反應路徑。

六、千萬不能用打罵或威嚇方式對待狗：那只會讓狗更防衛，甚至更激烈地反擊。像「要當牠的老大」「讓牠服從」這類觀念，其實對這類狗來說常常是火上加油。

▲狗狗若是建立起安全與信任感，往往能變得穩定融入家庭。（示意圖／CFP）



唐榮基解釋，這些步驟不是要把狗「變乖」，而是幫助牠在這個家庭中建立起安全感與信任。多數狗只要生活有規律、壓力夠低、環境穩定，是能夠變得穩定並融入家庭的。

針對此次高雄犬隻攻擊人的事件，高雄市動物保護處指出，流浪狗群聚是因為有人餵食，今年已在該區捕捉51隻流浪犬，呼籲民眾不要餵食，也會加強取締餵養流浪犬製造髒亂的行為。

▲高雄市動保處加強流浪狗巡查捕捉，也呼籲不要餵食。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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