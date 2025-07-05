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科學家發現貓咪喜歡「左躺睡覺」　看408部貓咪睡覺片登生物期刊

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▲貓咪睡覺的方向藏玄機。（圖／記者李依融攝）

記者李依融／綜合報導

你家貓貓睡哪邊？這樣的貓貓日常登上科學期刊《當代生物學(Current Biology)》，引起許多人關注，由義大利、德國、瑞士、加拿大、土耳其等科學家共同研究發現，大多數的家貓喜歡「躺左邊」，或許與牠們左右腦對於威脅的反應速度有關。

根據《當代生物學》期刊，科學家針對「家貓的側睡姿勢」進行研究，他們在Youtube上搜尋關鍵字「睡覺貓咪(sleeping cat)」、「貓咪小睡(Cat nap)」、「小睡貓貓(Napping cat)」等，找到包含能清楚看到一整隻貓咪在睡覺的內容，時間持續至少10秒鐘，且撇除自拍、反轉鏡頭等不自然的畫面，總共看了408部影片，發現其中三分之二的貓咪喜歡「躺左邊睡」。

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貓咪睡覺方向偏左邊。（圖／翻攝自《Current Bioloy》）

▲論文中提到，躺左側睡覺的貓咪佔三分之二。（圖／翻攝自《Current Biology》）

科學家認為，動物的肢體感官是由對應相反的大腦來反映，例如右手由左腦控制、左手由右腦控制，而貓咪的右腦擅長應對威脅，一旦左耳或左眼先接收到威脅，就能由右腦快速做出反應。論文內容也提到，家貓既是掠食者也是獵物，每天平均睡眠時間約12到16小時，為了降低被捕食的風險，牠們喜歡在高處休息，以利有更好的視野來觀察周遭環境。

貓咪睡覺方向偏左邊。（圖／翻攝自《Current Bioloy》）

▲科學家認為，貓咪從左邊接觸的視覺或聽覺刺激，能以右腦快速反應。（圖／翻攝自《Current Biology》）

貓咪睡覺方向偏左邊。（圖／翻攝自《Current Bioloy》）

▲科學家表示，貓咪的右腦較擅長處理威脅反應或迅速行為判斷。（圖／翻攝自《Current Biology》）

科學家也提到，影響貓咪睡覺方向的可能原因還有「左撇子或右撇子」，大約78%的貓咪會明顯表現出偏好使用左前腳或右前腳，「不過左撇子貓與右撇子貓的數量並沒有明顯差異，因此針對貓咪睡覺的方向，還是傾向因大腦半球處理事物的功能不同，因而演化出的現象。」

這個研究一出，許多貓奴紛紛去觀察自家貓咪的睡姿，「我家躺著睡怎麼算？」、「我家是四腳朝天睡耶」、「我家貓咪真的都睡左側比較多！」、「這樣睡右邊的貓是比較笨嗎？」。也有不少人笑說，「工作時間合法看貓片」、「看貓片產出一篇論文，還上期刊！」、「研究員做過最開心的研究，每天看貓睡覺」。

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▲小編曬個毛：我家的貓也會右躺睡死，全心全意在睡覺，絲毫沒發現我想吸爆牠的肚肚。（圖／記者李依融攝）

關鍵字： 貓咪側躺貓咪睡覺喵星人貓咪日常

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