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颱風天把烏龜拿進屋內　意外見小三花貓「入迷看整晚」

▲貓奴把烏龜拿進浴室躲颱風，意外看到超可愛畫面。（圖／Threads網友@too068599提供）

記者李依融／採訪報導

丹娜絲颱風來襲，住在屏東恆春的網友謝晨子維將陽台的烏龜搬進家中安置，沒想到剛中途不久的小三花貓超級有興趣，趴在烏龜池邊欣賞了一整夜，還不時歪頭賣萌，讓養了6隻貓的老手貓奴也招架不住說「過分可愛囉！」。

小貓迷上看烏龜。（圖／Threads網友@too068599提供）

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▲小貓看烏龜看到著迷。（圖／Threads網友@too068599提供）

謝晨子維養了6隻貓，最近有朋友撿到在路上亂跑的小三花貓，因為對方沒有養貓經驗於是交給他照顧，小貓目前大約1個多月大，對什麼都很好奇。謝晨子維說，烏龜平常養在陽台，因為颱風要來了，所以提前把烏龜拿進屋內，才發現小貓超級喜歡，盯著烏龜看了好久，甚至還看到打嗑睡，「我都睡一輪了，牠欣賞了一整晚，都看不膩耶」。

▲小三花貓與烏龜共度了貓生第一個颱風夜。（圖／Threads網友@too068599提供）

謝晨子維說到，家裡的其他貓咪對烏龜毫無興趣，只有小貓特別捧場，「目前小三花還沒有取名字，但牠有被領養，明天就要去新家了！」。

網友看到小貓欣賞入迷的模樣也被融化，「要不要拿椅子給牠坐，牠墊腳很累」、「牠如果是人，應該是個喜歡假山水的老頭」、「龜龜躲過了颱風，但還是覺得背脊發涼」。也有許多貓奴分享自家「貓咪與龜龜」的逗趣組合，才發現原來很多貓咪喜歡看烏龜，但也有人分享，自家貓咪會伸手撈龜，甚至失足掉進烏龜的飼養箱，因此還是會有阻隔避免牠們「互相傷害」。

▲小三花貓看烏龜看到度估，依然堅持靠在烏龜飼養箱旁邊。（圖／Threads網友@too068599提供）

關鍵字： 三花貓幼貓烏龜丹娜絲颱風

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