領養浪貓「每天折手手」超可愛！獸醫一看竟是先天性疾病心碎了

▲茱妮經常「折手手」讓飼主艾蜜莉覺得非常可愛，不過這其實是一種先天性疾病。（圖／翻攝自IG／juniebskis）

圖文／CTWANT

國外一名女子艾蜜莉（Emily）從收容所領養了一隻三花貓茱妮（Juni），一開始艾蜜莉看到茱妮經常「折手手」覺得非常可愛，但艾蜜莉也擔心茱妮會因此感到不舒服，帶茱妮去獸醫院檢查後，才發現這竟是一種先天性疾病。

綜合外媒報導，茱妮是艾蜜莉從收容所領養回來的流浪貓，當艾蜜莉發現茱妮有前肢關節向內彎、掌心朝上的特別姿勢後，因為擔心茱妮會因此感到不舒服，便帶牠去獸醫院檢查。

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經醫師診斷後，才發現茱妮患有「雙側前肢變形」的先天性疾病，造成這種病的原因可能與神經系統有關，不過牠的骨頭和韌帶都很健康，並不會因此感到疼痛。對此，之前安置朱妮的收容所「西北動物夥伴」（Northwest Animal Companions）負責人表示，茱妮的前腳變形不是因為生病或意外造成，而是天生的。

雖然茱妮不像一般貓咪用四肢走路，但牠會用特別的姿勢在地板上滑行，艾蜜莉回憶「雖然我知道牠會在我們家的地板上滑來滑去，但沒想到看起來會這麼自然、有趣」，且茱妮的個性也非常傲嬌，讓她覺得相當可愛「我喜歡看牠做出那些意想不到的舉動，每次都會讓我會心一笑」。

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