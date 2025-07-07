颱風咻咻咻狂吹！　哈士奇轉圈邀媽「我們出去玩」被拒絕臉秒垮

記者李依融／採訪報導

哈士奇「牟妮」在走廊機動跳舞，吵著要出門玩，而門外就能聽見「咻咻咻」颱風肆虐的聲音，無論媽媽怎麼要牠「進來！」，牟妮還是一臉笑嘻嘻，像是在說「走啊出去玩啊！」。

▲牟妮超開心邀約媽媽出去玩，但背景是颱風的呼嘯聲。（圖／Threads@fuuuuu_non提供）



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6歲的牟妮住在高雄，恰巧是中颱丹娜絲的搖滾區，6日晚上颱風吹得外面咻咻響，即使在室內都能感受到暴風圈的威力，然而牟妮超級堅持要出門，牠先在走廊上甩屁股跳舞，接著一臉笑笑地盯著媽媽，聽到媽媽說「進來！」牠無動於衷，無論媽媽怎麼關門施壓，每次一打開門，就會看到牠笑嘻嘻地要求出門。

▲牟妮每天都想要出去散步。（圖／Threads@fuuuuu_non提供）



▲牟妮是一隻很有個性的狗狗，很會表達自己的意見。（圖／Threads@fuuuuu_non提供）



媽媽說，後來牟妮還是乖乖回家，「我們都很乖沒有出門，但是牠也已經跟我絕交了」，只見牟妮一口一口吃著飼料，聽到媽媽叫喚直接「已獨不回」，非常有個性。不過媽媽解釋，牟妮其實是會在家裡上廁所的狗狗，平常每天至少會出門4次，其中1、2次會散步至少半小時，當天早上無風雨時也出門上廁所過了，「可能牠最近跟我們出去上班，我爸爸一有空就會帶牠出去溜搭，所以這次颱風才特別想出門玩。」

▲牟妮一聽到媽媽說「進來」，臉立刻垮下來。（圖／Threads@fuuuuu_non提供）



▲牟妮透過鏡子反射暗示媽媽要出門。（圖／Threads@fuuuuu_non提供）



牟妮超會表達自己，要是沒如願出門，牠就會趴在地上嘆氣，或者一直緊迫盯人暗示要出門，媽媽無奈地說，「牠甚至會透過鏡子反射自己，來情勒我！」。這次風雨過後，外公帶牟妮出門散步半個多小時，終於滿足了汪星人出門的慾望。

網友看到牟妮的反應都覺得很搞笑，「超級有個性的孩子」、「氣到變戰鬥陀螺」、「一叫牠進來就臭臉」、「牟妮嘻嘻～牟妮不嘻嘻」、「哈士奇：外面越瘋我就越興奮啊！」。

▲牟妮被火災警報器嚇到躲進衣櫥裡。（圖／Threads@fuuuuu_non提供）

