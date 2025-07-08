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海生館超仙飼育員神到了！與「夏綠蒂」互動吸120萬人觀看爆紅

正妹飼養員與可愛的海豹「夏綠蒂」互動，專業與耐心，吸120萬次網友觀看，意外爆紅。（翻攝自Threads）

▲正妹飼養員與可愛的海豹「夏綠蒂」互動，意外爆紅。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

一名網友近日在社群上PO出一段飼養員與海豹互動影片，影片一曝光，隨即掀起大票網友暴動，吸引120萬次網友觀看，紛紛直喊，「請問還有應徵海豹嗎」「有IG嗎？」對此，本人也現身做出回應。

該名網友在Threads標註在屏東國立海洋生物博物館，並PO出一段正妹飼養員與海豹互動的影片，大呼「我當初怎麼沒有應徵海生館的飼育員」，竟意外吸引120萬次網友觀看、超過5萬網友按讚。

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影片中，只見一名正妹飼養員與可愛的海豹「夏綠蒂」互動，期間拿著哨子跟魚，疑似在做指令訓練，畫面好不可愛，但醉翁之意不在酒，大票網友見正妹飼養員溫柔地餵食海豹，又有耐心地檢查海豹口腔，細心呵護讓大票網友羨慕直喊，「有這樣的飼養員我也想當海豹」、「飼養員也太美了吧」、「有IG嗎」、「不好意思還有應徵海豹嗎」。

另外也有網友直言，「去當飼養員要很熱愛你的工作不在乎薪水」、「薪資很低，除非真的非常愛這份工作」。

在 Threads 查看

對此，據《自由時報》報導，該正妹飼養員「小伶」對於自己意外爆紅，透過海景公司低調表示，希望外界聚焦於專業飼育工作及「夏綠蒂」的可愛魅力，而非個人曝光，也希望大家多關注館內其他飼育員的努力。小伶也透露，海豹天性膽小怕生，與牠們建立信任需要極大耐心。

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關鍵字： 小伶海豹夏綠蒂鏡週刊

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