彰化淹大水巴哥犬「皺眉搭船」超憂愁　網友笑：蚵仔巡田水啦

記者李依融／採訪報導

彰化因暴雨淹水，6歲巴哥犬「皮皮」狗生第一次搭乘「塑膠盒船」，一臉困窘地看著一片汪洋，似乎發自內心地憂愁。飼主juan_pi_2477分享皮皮苦中作樂的影片，自嘲說是「蚵仔就是要熟知水性」。

▲皮皮很喜歡出去玩，恰逢淹水飼主便讓牠體驗搭船。（圖／Threads@juan_pi_2477提供）



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飼主juan_pi_2477表示，8日彰化淹大水，家門外淹到小腿高，原本的院子變成湖泊，在網路上看到有人分享讓自家愛犬搭船，於是也找了一個藍色塑膠盒，讓自家愛犬「皮皮」也體驗一下搭船的樂趣，沒想到皮皮一臉困窘的模樣，讓這個漂流體驗更入戲了，「只不過皮皮比較重，這艘船不是很穩，我們也要幫忙扶著」。

juan_pi_2477說，因為皮皮是短鼻狗氣管不好，不敢讓皮皮太刺激，所以大概漂了3分鐘就結束漂流，「平常牠就滿淡定的，洗澡也很乖」。她也提到，去年7月底經歷過一次淹水，那次淹進家裡，「因為是第一次沒經驗，家裡很多東西都報銷了」，這次有應對方式，也幸好水沒有淹進家裡，真的是不幸中的大幸。

▲皮皮天生「皺眉」的表情相當逗趣。（圖／Threads@juan_pi_2477提供）

網友看到巴哥搭船的影片也覺得逗趣，「這一籃蚵仔怎麼賣？」、「摸蚵仔兼洗褲」、「蚵仔皺眉頭感覺怕怕」、「一日限定的漂漂河」、「蚵仔巡田水啦」。