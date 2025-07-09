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小鋼炮搜救犬Wilson意外離世　回顧第一次出任務助失蹤五口團圓

記者李依融／綜合報導

花蓮搜救犬Wilson意外墜樓殉職，讓許多民眾深感不捨，牠在0403地震時屢屢建功，找到深埋在瓦礫間的罹難者，不怕困難往巨石裡鑽、使命必達的「小鋼炮形象」，是許多民眾對牠的第一印象。

搜救犬Wilson。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

▲Wilson在出勤時總是亢奮投入，灰頭土臉仍積極完成任務。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

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花蓮縣消防局特搜搜救犬小組於民國110年成立，2024年4月3日花蓮發生7.2強震，Wilson是第一次出任務，當時牠深入砂卡礑步道災區，與領犬員一起盡全力搜尋罹難者蹤跡，由於地形崎嶇且有許多縫隙，身材嬌小的牠發揮優勢，靈巧地在斷垣殘壁間嗅聞，整隻狗都灰頭土臉仍非常亢奮，賣力搖尾巴告訴領犬員「就是這裡！」。領犬員請示開挖後，果真就找到一名罹難者，不久後又在2公尺旁發現另一名罹難者。

搜救犬Wilson。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

▲Wilson第一次面對真實的災難現場，就表現非常優秀。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

由於當時花蓮一餘震不斷，搜救隊在太魯閣國家隊員的搜索十分艱險，隨時都必須依現場狀況決定繼續或撤退，但是大家都很希望讓罹難者與家屬團圓。在開挖的第八天即將收隊時，Wilson仍不斷在巨石間嗅聞，突然定住豎起耳朵對味道表現出強烈反應，接著狂搖尾巴示意「在這裡！」。搜救人員開挖1公尺，果真找到當時失蹤的游家最後一名小孩，讓一家五口終能團圓。

Wilson與領犬員在2023年12月通過國際搜救犬組織IRO評量中級認證，高級認證則是差一點點就通過，因此領犬員相當積極與牠一起訓練，希望能更進一步提升搜救能力。然而卻在2025年7月9日傳出牠離世的消息，讓這個願望成了遺憾。

搜救犬Wilson。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

▲Wilson在IRO測驗中取得中級，領犬員一直積極帶牠訓練，希望通過高級考試。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

特種搜救大隊長簡弘丞說明，Wilson是在5月29日出意外離世，當日領犬員休假但仍陪同Wilson做訓練，當時一人一狗在3層樓高的橫渡訓練區練習，卻因為橫向鐵門沒有確實關緊，導致Wilson不慎衝出墜落殉職。簡弘丞強調，領犬員非常疼愛Wilson，平時工作也非常認真投入，發生這樣的事讓他遭受強烈打擊非常自責，「考慮到後續可能有心理創傷存在，也為他安排輔導」。

搜救犬Wilson。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

▲對Wilson來說，出任務是「在玩」，因此總是很亢奮地是命必達。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

簡弘丞也提到，此次是領犬員因個人疏忽造成憾事，處一支申誡行政處分並調回一般分隊，往後不會再安排訓練狗狗或增加搜救犬搭檔。

搜救犬Wilson。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

▲Wilson與其他搜救犬有時也會收到民眾的愛心。（圖／翻攝自花蓮搜救犬隊～ｗｈｆ犬客）

民眾得知Wilson當小天使的消息也萬般不捨，當時小小的身軀努力穿梭瓦礫的模樣仍歷歷在目，也有不少人曾經捐贈保健品、飼料等，希望汪汪隊在救災後好好休息保持健康。有些網友替Wilson難過，憤慨領犬員沒有做好防護工作，也有許多網友感同身受，相信領犬員一定是最難過的，希望不要輕易責罵，「領犬員一定是對Wilson很好，才有那麼優秀的Wilson，讓我們認識牠。」

關鍵字： 搜救犬捷克羅素Wilson花蓮大地震0403地震搜救犬Wilson

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