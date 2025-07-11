ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

巨大流浪貓13.6公斤「胖到無法舔毛」　2年後靈活蹦跳

記者李依融／綜合報導

流浪貓柏莎(Bertha)被送進收容所，牠13.6公斤的體型讓大家都瞠目結舌，現在的飼主潔瑪(Jemma Omidian)坦言，「我當時甚至懷疑牠是不是貓」。

柏莎2年前被送進收容所，牠無疑是所內最巨大的貓咪，志工們不禁好奇牠是怎麼在街頭生活的。潔瑪一看到柏莎，就決定帶牠回家，自告奮勇為柏莎減重，「柏莎無法走進貓砂盆，也無法自己舔毛，我甚至懷疑牠是不是貓」。

胖貓柏莎。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潔瑪領養巨大的貓咪柏莎，當時她甚至懷疑這是不是貓。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）

柏莎因為身體過於沉重，牠幾乎無法移動，對運動更是興致缺缺，過胖的體型嚴重影響牠的活動力，也讓牠心情十分低落。潔瑪表示，「牠渴望當一隻正常的貓，但她的身體不允許」。

潔瑪每天都會帶柏莎出去散步，即使一開始只能勉強走幾步，但潔瑪仍耐心地陪伴，經過3個月後，柏莎能自己抬腳舔毛，再正常不過的一幕都讓潔瑪感動不已，「那一刻我知道，牠正在好轉」。

胖貓柏莎。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）

▲13.6公斤的柏莎連移動都很困難。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）

胖貓柏莎。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）

▲柏莎一說到運動就會路倒，走幾步就非常喘。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）

隨著潔瑪耐心堅持陪伴，柏莎的活動力大幅提升，開始能輕鬆穿越狹窄空間，甚至能上下樓，原本潔瑪只是想中途這隻貓喵，但不知不覺柏莎已經住進她心裡，「我花了這麼多心力，必須把牠留下來」。現在柏莎成為4公斤的正常貓咪，身體健康許多，情緒也明顯好轉。

潔瑪表示，柏莎的每一個進步都讓她感到自豪，「最重要的是，她終於可以體會到舒服的貓生，未來會過得很幸福」。

關鍵字： 巨貓胖貓肥貓喵星人貓減肥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Cll捕蛇專家嚇：好像恐龍

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

貼心貓「天天叼樹葉回家」送女主人　百萬網羨慕：我只有老鼠

臘腸遇假蜘蛛「戰鬥模式啟動」　生氣狂罵一把推下床

藥局最可愛常客　大白熊犬每天找店員姐姐「乖乖排隊討點心」

阿里曼．西肯最後的機會！台灣黑熊2度野放　再侵擾將永久安置

巨大流浪貓13.6公斤「胖到無法舔毛」　2年後靈活蹦跳

彰化淹大水巴哥犬「皺眉搭船」超憂愁　網友笑：蚵仔巡田水啦

帶狗健行遭母熊攻擊　女緊急掏「4.5公斤水瓶」應戰成功救愛犬

他曬2張狗狗綣曲躺床照　網看文字立刻淚目：我以為是同一隻

巴哥犬搭船

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

巴哥犬搭船2

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

巴哥犬搭船3

小貓看烏龜2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

乘風破浪的柴犬1

小貓看烏龜1

獲收養卻不願意離開　狗狗守在收容所外哭泣：想和妹妹一起走

巨大流浪貓13.6公斤「胖到無法舔毛」　2年後靈活蹦跳

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Cll捕蛇專家嚇：好像恐龍

帶狗健行遭母熊攻擊　女緊急掏「4.5公斤水瓶」應戰成功救愛犬

臘腸遇假蜘蛛「戰鬥模式啟動」　生氣狂罵一把推下床

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

貼心貓「天天叼樹葉回家」送女主人　百萬網羨慕：我只有老鼠

健身房阿金「咬寶特瓶」水流滿地　跑到哪灑到哪媽咪忙抓狗

密集恐懼症注意！遊客餵鯰魚「數百條張嘴」搶食　震驚千萬人

「毛毛偷渡客」小貓躲巴士引擎搭便車　冒險600多公里才下車

一點都不黏！夏季必備「精華水」集合　輕輕一拍肌膚秒吸收

南港機廠社宅2區都審通過！　288戶估「年底開工」

街口支付爆停用潮！金管會發聲用戶資金受保護　「100%交付信託」

《甄嬛》蔡少芬首見陳豪喊「別喜歡我」　自嘲忘對吳奇隆說才交往

空軍五聯隊F-16「熱加油」！　最短時間內整補再度展翼

地球最大塊「火星隕石」將拍賣！　估價上看1.3億台幣

測天島軍港被夜間滲入.....CM21甲車執行反特攻應援作戰

1m長黑澤巨蜥竄進烤鴨店！店家和顧客驚聲尖叫…當場被捕現況曝

台灣人愛去日本卻卡關　玩二、三線城市3大難題曝光

飼主把愛犬鎖車上！牠痛苦喘氣「活活熱死」　心碎畫面曝光

寵物動物熱門新聞

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

16樓出現陌生貓　看見屋主震驚臉

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

臘腸遇見假蜘蛛　雙方瞬間開戰

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

台灣黑熊2度野放　再侵擾將永久安置

巨大流浪貓13.6KG　胖到無法舔毛

彰化淹水　巴哥「皺眉搭船」巡田水

寵物犬遭母熊攻擊　女急掏4.5公斤水瓶應戰

他曬2張狗狗躺床照　網看文字淚目

阿金咬瓶水流滿地　跑到哪灑到哪

想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

0403地震立功　搜救犬Wilson墜樓亡

鸚鵡賣萌變耍寶　掉桌底還偷挫屎

讀者迴響

熱門新聞

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

16樓出現陌生貓　看見屋主震驚臉

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

臘腸遇見假蜘蛛　雙方瞬間開戰

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

台灣黑熊2度野放　再侵擾將永久安置

巨大流浪貓13.6KG　胖到無法舔毛

彰化淹水　巴哥「皺眉搭船」巡田水

寵物犬遭母熊攻擊　女急掏4.5公斤水瓶應戰

他曬2張狗狗躺床照　網看文字淚目

阿金咬瓶水流滿地　跑到哪灑到哪

想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

0403地震立功　搜救犬Wilson墜樓亡

鸚鵡賣萌變耍寶　掉桌底還偷挫屎

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

熱門寵物影片

更多
巴哥犬搭船

巴哥犬搭船

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

巴哥犬搭船2

巴哥犬搭船2

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

巴哥犬搭船3

巴哥犬搭船3

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面