巨大流浪貓13.6公斤「胖到無法舔毛」　2年後靈活蹦跳

記者李依融／綜合報導

流浪貓柏莎(Bertha)被送進收容所，牠13.6公斤的體型讓大家都瞠目結舌，現在的飼主潔瑪(Jemma Omidian)坦言，「我當時甚至懷疑牠是不是貓」。

柏莎2年前被送進收容所，牠無疑是所內最巨大的貓咪，志工們不禁好奇牠是怎麼在街頭生活的。潔瑪一看到柏莎，就決定帶牠回家，自告奮勇為柏莎減重，「柏莎無法走進貓砂盆，也無法自己舔毛，我甚至懷疑牠是不是貓」。

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▲潔瑪領養巨大的貓咪柏莎，當時她甚至懷疑這是不是貓。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）



柏莎因為身體過於沉重，牠幾乎無法移動，對運動更是興致缺缺，過胖的體型嚴重影響牠的活動力，也讓牠心情十分低落。潔瑪表示，「牠渴望當一隻正常的貓，但她的身體不允許」。

潔瑪每天都會帶柏莎出去散步，即使一開始只能勉強走幾步，但潔瑪仍耐心地陪伴，經過3個月後，柏莎能自己抬腳舔毛，再正常不過的一幕都讓潔瑪感動不已，「那一刻我知道，牠正在好轉」。

▲13.6公斤的柏莎連移動都很困難。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）



▲柏莎一說到運動就會路倒，走幾步就非常喘。（圖／翻攝自IG@franks.potato.farm）



隨著潔瑪耐心堅持陪伴，柏莎的活動力大幅提升，開始能輕鬆穿越狹窄空間，甚至能上下樓，原本潔瑪只是想中途這隻貓喵，但不知不覺柏莎已經住進她心裡，「我花了這麼多心力，必須把牠留下來」。現在柏莎成為4公斤的正常貓咪，身體健康許多，情緒也明顯好轉。

潔瑪表示，柏莎的每一個進步都讓她感到自豪，「最重要的是，她終於可以體會到舒服的貓生，未來會過得很幸福」。