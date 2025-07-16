災區超慘影像曝光！貓狗園區近全毀「千隻毛孩無家可歸」

娛樂中心／綜合報導

颱風丹娜絲重創南台灣，各界災後救援行動陸續展開，但在眾多關注聲中，有一群無法開口求救的生命正默默承受災後苦難，初估有上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。專門營救傷病弱勢流浪貓狗的「台灣動物緊急救援小組」近日展開勘災行動，出動無人機深入受災區域掌握現況，發現台南多處貓狗園區損毀嚴重，毛孩子們身陷危難、急需協助。

▲▼上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。（圖／「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)提供）

台灣動物緊急救援小組公開第一手災區現場超慘影片照片，並在網路上啟動「颱風丹娜絲災後集資行動」，懇請各界伸出援手，一同守護這群災難中無聲求援的生命。

颱風丹娜絲重創南台灣，帶來強風豪雨，造成多處貓狗收容園區毀損，初估已有超過千隻流浪貓狗失去棲身之所；棚舍倒塌、飼料泡水，許多毛孩子正蜷縮在殘破角落中驚恐發抖，亟需外界援手。這場災難，不僅摧毀了人類的家園，也奪走了毛孩子唯一的避風港。

▲▼流浪貓狗的家園遭受颱風破壞。（圖／「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)提供）

面對嚴峻的災情，台灣動物緊急救援小組上周展開勘災行動，出動無人機深入受災區域掌握現況，發現多處位於台南的貓狗收容園區損毀嚴重，有些至今水仍未退，毛孩們身處危難、急需協助。台灣動物緊急救援小組表示，貓狗收容場域的受損情況比外界想像得更嚴重，不過因為較為相對弱勢且地處偏遠，遲遲未受到重視，甚至有些地區的手機訊號仍不穩定。

▲流浪貓狗的收容所滿目瘡痍。（圖／「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)提供）

台灣動物緊急救援小組公開第一手災區影片與照片，並在網路上啟動「颱風丹娜絲災後集資行動」，希望募集資源協助受災毛孩重建家園。執行長倪京台表示，集資目標大致分為兩個部分，第一是捐助飼料，讓災區的毛孩子至少填飽肚子；第二部分才是園區整建，幫助浪浪找回一個能遮風避雨的家。

▲台灣動物緊急救援小組執行長倪京台盼各界伸出援手相助浪浪。（圖／「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)提供）

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，該組織多次在風災水災後展開救援行動，擁有經驗豐富的工程團隊，針對每一個協助重建的貓狗園區，都進行詳細規劃與評估，施工過程有完整的空拍與縮時影像紀錄，讓所有捐款人能清楚掌握工程進度與成效，確保每一分善款都真正用在受災動物身上。

倪京台透露，颱風不只是對人造成影響，實際上台南許多的流浪貓狗收容園區也都受到衝擊，且情況非常嚴峻，粗估造成上千隻流浪貓狗無家可歸。因此，台灣動物緊急救援小組立刻展開救援行動，除了捐贈基本的飼料，也幫忙重建，更呼籲社會伸出援手，幫助無辜的毛孩子。

台灣動物緊急救援小組長期幫助全台超過200個弱勢貓狗園區，近10年捐出的飼料已經超過新台幣5億元，總計有逾3萬隻毛孩子受惠，成果非凡，就連知名歌手費玉清也固定每年捐助，獲大眾肯定。台灣動物緊急救援小組呼籲社會各界一同響應此次災後集資計畫，攜手為這些無聲的生命帶來溫暖與希望。

颱風丹娜絲災後集資行動：https://bit.ly/44t5P0v