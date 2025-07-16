ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

災區超慘影像曝光！貓狗園區近全毀「千隻毛孩無家可歸」

娛樂中心／綜合報導

颱風丹娜絲重創南台灣，各界災後救援行動陸續展開，但在眾多關注聲中，有一群無法開口求救的生命正默默承受災後苦難，初估有上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。專門營救傷病弱勢流浪貓狗的「台灣動物緊急救援小組」近日展開勘災行動，出動無人機深入受災區域掌握現況，發現台南多處貓狗園區損毀嚴重，毛孩子們身陷危難、急需協助。

▲▼颱風丹娜絲重創南台灣，初估有上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。（圖／「台灣動物緊急救援小組」提供）

▲▼上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。（圖／「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)提供）

▲▼颱風丹娜絲重創南台灣，初估有上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。（圖／「台灣動物緊急救援小組」提供）

台灣動物緊急救援小組公開第一手災區現場超慘影片照片，並在網路上啟動「颱風丹娜絲災後集資行動」，懇請各界伸出援手，一同守護這群災難中無聲求援的生命。

颱風丹娜絲重創南台灣，帶來強風豪雨，造成多處貓狗收容園區毀損，初估已有超過千隻流浪貓狗失去棲身之所；棚舍倒塌、飼料泡水，許多毛孩子正蜷縮在殘破角落中驚恐發抖，亟需外界援手。這場災難，不僅摧毀了人類的家園，也奪走了毛孩子唯一的避風港。

▲▼颱風丹娜絲重創南台灣，初估有上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。（圖／「台灣動物緊急救援小組」提供）

▲▼流浪貓狗的家園遭受颱風破壞。（圖／「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)提供）

▲▼颱風丹娜絲重創南台灣，初估有上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。（圖／「台灣動物緊急救援小組」提供）

面對嚴峻的災情，台灣動物緊急救援小組上周展開勘災行動，出動無人機深入受災區域掌握現況，發現多處位於台南的貓狗收容園區損毀嚴重，有些至今水仍未退，毛孩們身處危難、急需協助。台灣動物緊急救援小組表示，貓狗收容場域的受損情況比外界想像得更嚴重，不過因為較為相對弱勢且地處偏遠，遲遲未受到重視，甚至有些地區的手機訊號仍不穩定。

▲▼颱風丹娜絲重創南台灣，初估有上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。（圖／「台灣動物緊急救援小組」提供）

▲流浪貓狗的收容所滿目瘡痍。（圖／「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)提供）

台灣動物緊急救援小組公開第一手災區影片與照片，並在網路上啟動「颱風丹娜絲災後集資行動」，希望募集資源協助受災毛孩重建家園。執行長倪京台表示，集資目標大致分為兩個部分，第一是捐助飼料，讓災區的毛孩子至少填飽肚子；第二部分才是園區整建，幫助浪浪找回一個能遮風避雨的家。

▲▼颱風丹娜絲重創南台灣，初估有上千隻流浪貓狗在風災中失去棲身之所，家園被風雨摧毀。（圖／「台灣動物緊急救援小組」提供）

▲台灣動物緊急救援小組執行長倪京台盼各界伸出援手相助浪浪。（圖／「台灣動物緊急救援小組」(ARTT)提供）

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，該組織多次在風災水災後展開救援行動，擁有經驗豐富的工程團隊，針對每一個協助重建的貓狗園區，都進行詳細規劃與評估，施工過程有完整的空拍與縮時影像紀錄，讓所有捐款人能清楚掌握工程進度與成效，確保每一分善款都真正用在受災動物身上。

倪京台透露，颱風不只是對人造成影響，實際上台南許多的流浪貓狗收容園區也都受到衝擊，且情況非常嚴峻，粗估造成上千隻流浪貓狗無家可歸。因此，台灣動物緊急救援小組立刻展開救援行動，除了捐贈基本的飼料，也幫忙重建，更呼籲社會伸出援手，幫助無辜的毛孩子。

台灣動物緊急救援小組長期幫助全台超過200個弱勢貓狗園區，近10年捐出的飼料已經超過新台幣5億元，總計有逾3萬隻毛孩子受惠，成果非凡，就連知名歌手費玉清也固定每年捐助，獲大眾肯定。台灣動物緊急救援小組呼籲社會各界一同響應此次災後集資計畫，攜手為這些無聲的生命帶來溫暖與希望。

颱風丹娜絲災後集資行動：https://bit.ly/44t5P0v

關鍵字： 台灣動物緊急救援小組流浪動物浪浪毛孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【總是坐錯車的法鬥】一臉疑惑看爸媽堅持不換位XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊

愛犬散步「一直被路人笑」飼主超疑惑　低頭見原因跟著笑出來

藥局最可愛常客　大白熊犬每天找店員姐姐「乖乖排隊討點心」

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

災區超慘影像曝光！貓狗園區近全毀「千隻毛孩無家可歸」

曾救出9條人命　英雄嗅探犬誤食「塞滿釘子香腸」遭報復殺害

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Call捕蛇專家嚇：好像恐龍

剛成為警犬！狗狗38度高溫被留車上活活熱死　訓練員被開除

鏟屎官養到「超級黏人雞」　瞇眼拉長脖子貼額頭撒嬌

愛犬過世4天女意外滑到「神撞臉狗狗」　測DNA嚇壞：牠們是父子

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

白貓屁屁上「放眼睛」　短尾巴秒變嚕嚕米XD

白柴準備出門聽沒去阿嬤家　下秒任性坐浴室！賭氣不動

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

近80kgs高加索懶得走路　寵物展找床躺、被媽拖著走

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

6隻比熊曬太陽變「烤棉花糖」　全部融化超萌複製貼上

貓皇不會用寵物門　只好「隔牆喵喵」跟奴才求救要打開

災區超慘影像曝光！貓狗園區近全毀「千隻毛孩無家可歸」

拯救數百人性命　英雄嗅探犬「被炸斷一條腿」重傷爬回主人身邊

鏟屎官養到「超級黏人雞」　瞇眼拉長脖子貼額頭撒嬌

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊

剛成為警犬！狗狗38度高溫被留車上活活熱死　訓練員被開除

用汗水偷蝴蝶「要給兒驚喜」　動物園曝上次動物竊案在2006年

愛犬過世4天女意外滑到「神撞臉狗狗」　測DNA嚇壞：牠們是父子

英國EBC金融捐10000美元　挺台南災後重建

本土劇娜美自爆遭2騷擾！男星摳手心暗示　導演嗆她「很久沒被撞？」

快訊／大逆轉？台電工會4點聲明打臉「產業工會」　駁斥照片擺拍

高文音斜槓直擊手術現場　大嘆「外科不是人幹的」

貓咪餐廳老闆性侵3女員工！開「色色價碼」逞慾　高院判決出爐

不斷更新／兄弟又先搶下5分領先！陳克羿單局4保送退場

台電否認救災畫面擺拍　狠嗆電力產業工會「不代表多數員工」

去年「missile簡訊」惹議　吳宗憲示警「這4天」：國防部別再搞烏龍

胖胖進瘦瘦出！保六總隊啟動減脂挑戰　總隊長領軍衝刺拚健康

行李箱變超可愛迷你蛋糕！白巧克力包裹提拉米蘇內餡藏精緻巧思

寵物動物熱門新聞

德牧挑戰疊疊樂　搶拍饋頭萌翻

愛犬散步「一直被路人笑」原因爆笑

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

黑貓偏愛紙箱　奴才嘆不要浪費錢

災區超慘影像曝光！千隻毛孩無家可歸

英雄嗅探犬誤食「釘子香腸」　遭報復殺害

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

警犬38度高溫被留在車上　活活熱死

飼主養到黏人雞　伸脖子貼臉撒嬌

愛犬過世4天收養撞臉狗 發現是父子

偷蝴蝶給兒驚喜　動物園曝上次竊案

汪汪分離焦慮　飼主用假室友哄狗

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

英雄嗅探犬被炸斷一條腿　重傷回主人身邊

讀者迴響

熱門新聞

德牧挑戰疊疊樂　搶拍饋頭萌翻

愛犬散步「一直被路人笑」原因爆笑

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

黑貓偏愛紙箱　奴才嘆不要浪費錢

災區超慘影像曝光！千隻毛孩無家可歸

英雄嗅探犬誤食「釘子香腸」　遭報復殺害

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

警犬38度高溫被留在車上　活活熱死

飼主養到黏人雞　伸脖子貼臉撒嬌

愛犬過世4天收養撞臉狗 發現是父子

偷蝴蝶給兒驚喜　動物園曝上次竊案

汪汪分離焦慮　飼主用假室友哄狗

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

英雄嗅探犬被炸斷一條腿　重傷回主人身邊

客人吃飯虎斑撒嬌　禮貌伸手討摸

熱門寵物影片

更多
小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

白貓屁屁上「放眼睛」　短尾巴秒變嚕嚕米XD

白貓屁屁上「放眼睛」　短尾巴秒變嚕嚕米XD

白柴準備出門聽沒去阿嬤家　下秒任性坐浴室！賭氣不動

白柴準備出門聽沒去阿嬤家　下秒任性坐浴室！賭氣不動

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面