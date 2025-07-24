桃園「毛起來Fun」寵物嘉年華7/27登場　寵物闖關賽即起報名

▲桃園「毛起來Fun 寵物嘉年華」。（資料照／動保處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市動保處年度指標活動「毛起來Fun 寵物嘉年華」，7月27日將於桃園區南昌森林運動公園登場，活動現場規劃有寵物用品市集、手繪飲料提袋DIY體驗、毛孩才藝演出、草地野餐等多元內容；另有趣味寵物闖關賽，即日起開放網路報名（https://reurl.cc/yArn58），額滿為止。

動保處長王得吉24日表示，本次活動聚焦「寵物友善」與「尊重生命」兩大核心理念，結合趣味互動與教育推廣，向大眾傳遞正確飼主責任，包括：寵物認養、晶片登記、絕育措施、狂犬病疫苗施打等知識；另設置狂犬病疫苗施打、免費毛孩健康檢查、寵物生命紀念宣導、寵物文創及各項美食等16個攤位。

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▲桃園「毛起來Fun 寵物嘉年華」。（資料照／動保處提供）

活動亮點「2025毛起來Fun寵物闖關賽」即日起開放限額報名中，闖關內容針對小型寵物（體重10公斤以下）及大型寵物（體重10公斤以上）不同體型毛孩量身設計，以跳躍、鑽圈、繞行等結合趣味與挑戰性，寵物須配戴牽繩，並由飼主全程陪同進行闖關，從默契協作到敏捷反應，讓主人與毛孩一同歡笑奔跑、共同突破關卡，闖關成功即可獲得手機袋、袖套、寵物零食、寵物罐頭等隨機好禮一份。

南昌森林運動公園擁有遼闊綠地與完善設施，交通便利，是毛孩自在奔跑、家庭休閒交流的理想場域。透過「毛起來Fun 寵物嘉年華」活動，打造融合親子同遊、寵物互動、創意手作與休閒生活的友善空間，更是生命教育的實踐與城市友善文化的具體展現。邀請所有毛孩家庭、市民朋友與關心動物福祉的夥伴，27日下午13時至16時一同參與這場充滿笑聲與愛的夏日寵物派對。