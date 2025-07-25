迪化街貓歷史「喵喵」曾差點被抱走　貓派攝影大賽外國人也參加

記者李依融／綜合報導

台北市大稻埕迪化街有許多貓店長，元信蔘藥行的明星貓「喵喵」曾經差點被偷抱走，勝隆行的Uni則是「捕鼠專家」，這些小故事都是「貓派攝影大賽」的幕後花絮。貓派攝影大賽今年舉辦第二屆，主辦單位百年糕餅店李亭香表示，「現在迪化街有許多貓派攝影師出沒，很多店家也會主動抱貓店長與攝影師們見面。」

迪化街歷史悠久，長年販售中藥、蔘茸、乾貨與香料等，而這些珍貴的商品最怕鼠患，因此店家養貓淵源已久，最早就是為了驅逐鼠害，漸漸地貓咪逐漸融入店鋪日常，從看守倉庫的貓侍衛，變成店主們的「毛家人」。如今「店貓」就成了迪化街的另一個有趣風景，來往的人經常被貓店長的慵懶可愛模樣吸引，甚至是駐足拍照，有些貓咪甚至因此在網路上爆紅。

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▲喵喵是隻網紅貓咪，經常有許多粉絲特別去看牠。（圖／IG@meowpie309提供）



其中元信蔘藥行的貓店長「喵喵」有圓潤的腮幫子與小短腿，可愛的模樣在網路上走紅，經常有許多人在店家外徘徊，就是想一睹喵喵的真面目。喵喵今年5歲，老闆娘透露，其實喵喵曾經差點被客人偷抱走，幸好她及時發現阻止，然而後來喵喵就比較怕陌生人，因此喜歡牠的客人需要保持距離觀察，否則喵喵很容易就會躲起來。

▲Money非常慵懶，常常都是「躺著」。（圖／IG@meowpie309提供）



合信蔘藥行的Money和可樂也是小明星，其中3歲的Money性格比較慵懶，經常懶洋洋地躺在店裡，而1歲的可樂則是精力旺盛。老闆說，可樂是在南部遇到浪貓生的寶寶，帶回家時才2個月大，有一次突然失蹤22天，後來在尋貓貼文中發現是被人偷抱走後再次走失，老闆趕緊到失蹤區域找，果然就看到可樂的身影，「我喊牠名字，牠立刻就跑過來了！」。現在貓咪已戴上追蹤器，不過走失回家後，可樂已經不太會往外跑了。

▲1歲多的可樂活潑好動，曾經被偷抱走幸好順利找回。（圖／IG@meowpie309提供）



勝隆行的虎斑貓Uni身材則是結實纖細，老闆認證牠是「抓老鼠高手」，幫店家預防了許多次鼠患的可能。老闆也說，Uni平時除了抓老鼠，還很喜歡到隔壁消防隊「蹭冷氣」。

▲捕鼠高手Uni喜歡去消防隊串門子。（圖／IG@meowpie309提供）



事實上要遇到所有迪化街貓貓並不容易，不過貓派小編提供「小撇步」，夏天白天太熱，貓咪們通常會躲起來休息，一般在下午4、5點後比較容易遇到。貓派小編也說，一開始迪化街養貓就是為了防鼠患，其實很多店家的貓咪也分「內外場」，有些是「倉庫管理組」，所以就不常見到，「像合信的可樂之前就是倉庫組，最近才比較常出現在店裡」。

▲發明家科技的店貓「牛奶」會等著員工開門吹冷氣。（圖／IG@meowpie309提供）



今年是第二屆貓派攝影大賽，小編說去年活動開始後，就經常有「貓派攝影師」出沒在大稻埕的大街小巷，甚至變成「貓店長專家」，現在許多店家都認識他們了，還會主動把貓店長請出來跟攝影師們見面。小編也表示，第一屆收到了近800件作品，第二屆將在27日截止，目前已經收到1600張了，「除了台灣的攝影師，還有來自香港、日本的攝影師來投稿」。

▲正新蔘藥行的「皮蛋」最愛躺在專屬的籃子裡吹電風扇。（圖／IG@meowpie309提供）

貓派攝影大賽提醒，每隻貓貓都是店家的寶貝，靠近或拍照前務必徵求店家同意，另外也請培養幾個禮貌默契，以免影響店家營業或貓咪狀況。

一、尊重空間：有些貓咪喜歡窩在櫃台後方或店內私密角落，這些區域通常是工作區或私領域，請不要自行闖入！

二、摸貓前先詢問：不是每隻貓都喜歡被摸，要摸之前請先詢問老闆或工作人員，確保貓咪和你的互動都是舒服且安全的。

三、不自行餵食：貓咪有各自的飲食管理，千萬別自行餵食，避免造成身體不適。若真的想餵，可以先問問老闆是否可以、該餵什麼喔！

四、禮貌互動：開心拍貓的同時，也要溫柔對待，尊重店家日常，才不會打擾到人與貓的生活節奏。

【活動資訊】

活動名稱｜ 第二屆貓派攝影比賽

主題｜ 謝謝照顧

徵件期間｜ 至2025年7月27日截止

參賽資格｜ 不限年齡與背景，凡攝影愛好者皆可參與

作品條件｜ 呈現「貓」與「迪化街」元素，並呼應照顧、感謝、陪伴等主題情感

展覽與獎勵｜ 獎金最高一萬元，入選作品將於Olympus Plaza Taipei及李亭香門市展出，另可獲得限量貓派禮品。活動詳情及投稿方式，請Instagram搜尋貓派@meowpie309