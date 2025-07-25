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迪化街貓歷史「喵喵」曾差點被抱走　貓派攝影大賽外國人也參加

記者李依融／綜合報導

台北市大稻埕迪化街有許多貓店長，元信蔘藥行的明星貓「喵喵」曾經差點被偷抱走，勝隆行的Uni則是「捕鼠專家」，這些小故事都是「貓派攝影大賽」的幕後花絮。貓派攝影大賽今年舉辦第二屆，主辦單位百年糕餅店李亭香表示，「現在迪化街有許多貓派攝影師出沒，很多店家也會主動抱貓店長與攝影師們見面。」

迪化街歷史悠久，長年販售中藥、蔘茸、乾貨與香料等，而這些珍貴的商品最怕鼠患，因此店家養貓淵源已久，最早就是為了驅逐鼠害，漸漸地貓咪逐漸融入店鋪日常，從看守倉庫的貓侍衛，變成店主們的「毛家人」。如今「店貓」就成了迪化街的另一個有趣風景，來往的人經常被貓店長的慵懶可愛模樣吸引，甚至是駐足拍照，有些貓咪甚至因此在網路上爆紅。

 第二屆貓派攝影大賽。（圖／IG@meowpie309提供）

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▲喵喵是隻網紅貓咪，經常有許多粉絲特別去看牠。（圖／IG@meowpie309提供）

其中元信蔘藥行的貓店長「喵喵」有圓潤的腮幫子與小短腿，可愛的模樣在網路上走紅，經常有許多人在店家外徘徊，就是想一睹喵喵的真面目。喵喵今年5歲，老闆娘透露，其實喵喵曾經差點被客人偷抱走，幸好她及時發現阻止，然而後來喵喵就比較怕陌生人，因此喜歡牠的客人需要保持距離觀察，否則喵喵很容易就會躲起來。

第二屆貓派攝影大賽。（圖／IG@meowpie309提供）

▲Money非常慵懶，常常都是「躺著」。（圖／IG@meowpie309提供）

合信蔘藥行的Money和可樂也是小明星，其中3歲的Money性格比較慵懶，經常懶洋洋地躺在店裡，而1歲的可樂則是精力旺盛。老闆說，可樂是在南部遇到浪貓生的寶寶，帶回家時才2個月大，有一次突然失蹤22天，後來在尋貓貼文中發現是被人偷抱走後再次走失，老闆趕緊到失蹤區域找，果然就看到可樂的身影，「我喊牠名字，牠立刻就跑過來了！」。現在貓咪已戴上追蹤器，不過走失回家後，可樂已經不太會往外跑了。

第二屆貓派攝影大賽。（圖／IG@meowpie309提供）

▲1歲多的可樂活潑好動，曾經被偷抱走幸好順利找回。（圖／IG@meowpie309提供）

勝隆行的虎斑貓Uni身材則是結實纖細，老闆認證牠是「抓老鼠高手」，幫店家預防了許多次鼠患的可能。老闆也說，Uni平時除了抓老鼠，還很喜歡到隔壁消防隊「蹭冷氣」。

第二屆貓派攝影大賽。（圖／IG@meowpie309提供）

▲捕鼠高手Uni喜歡去消防隊串門子。（圖／IG@meowpie309提供）

事實上要遇到所有迪化街貓貓並不容易，不過貓派小編提供「小撇步」，夏天白天太熱，貓咪們通常會躲起來休息，一般在下午4、5點後比較容易遇到。貓派小編也說，一開始迪化街養貓就是為了防鼠患，其實很多店家的貓咪也分「內外場」，有些是「倉庫管理組」，所以就不常見到，「像合信的可樂之前就是倉庫組，最近才比較常出現在店裡」。

第二屆貓派攝影大賽。（圖／IG@meowpie309提供）

▲發明家科技的店貓「牛奶」會等著員工開門吹冷氣。（圖／IG@meowpie309提供）

今年是第二屆貓派攝影大賽，小編說去年活動開始後，就經常有「貓派攝影師」出沒在大稻埕的大街小巷，甚至變成「貓店長專家」，現在許多店家都認識他們了，還會主動把貓店長請出來跟攝影師們見面。小編也表示，第一屆收到了近800件作品，第二屆將在27日截止，目前已經收到1600張了，「除了台灣的攝影師，還有來自香港、日本的攝影師來投稿」。

第二屆貓派攝影大賽。（圖／IG@meowpie309提供）

▲正新蔘藥行的「皮蛋」最愛躺在專屬的籃子裡吹電風扇。（圖／IG@meowpie309提供）

貓派攝影大賽提醒，每隻貓貓都是店家的寶貝，靠近或拍照前務必徵求店家同意，另外也請培養幾個禮貌默契，以免影響店家營業或貓咪狀況。

一、尊重空間：有些貓咪喜歡窩在櫃台後方或店內私密角落，這些區域通常是工作區或私領域，請不要自行闖入！
二、摸貓前先詢問：不是每隻貓都喜歡被摸，要摸之前請先詢問老闆或工作人員，確保貓咪和你的互動都是舒服且安全的。
三、不自行餵食：貓咪有各自的飲食管理，千萬別自行餵食，避免造成身體不適。若真的想餵，可以先問問老闆是否可以、該餵什麼喔！

四、禮貌互動：開心拍貓的同時，也要溫柔對待，尊重店家日常，才不會打擾到人與貓的生活節奏。

【活動資訊】
活動名稱｜ 第二屆貓派攝影比賽
主題｜ 謝謝照顧
徵件期間｜ 至2025年7月27日截止
參賽資格｜ 不限年齡與背景，凡攝影愛好者皆可參與
作品條件｜ 呈現「貓」與「迪化街」元素，並呼應照顧、感謝、陪伴等主題情感
展覽與獎勵｜ 獎金最高一萬元，入選作品將於Olympus Plaza Taipei及李亭香門市展出，另可獲得限量貓派禮品。活動詳情及投稿方式，請Instagram搜尋貓派@meowpie309

關鍵字： 迪化街迪化街貓咪大稻埕貓咪元信蔘藥行元信蔘藥行喵喵合信蔘藥行可樂合信蔘藥行Money大稻埕貓咪攝影貓咪攝影

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