專家意外捕獲「全透明鰻魚」！魚刺骨骼清晰可見　網驚：海中寬粉

▲海洋科學考察團隊近日意外捕獲一條透明鰻魚。（圖／翻攝自微博）

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大陸海南省一個海洋科學考察團隊近日意外捕獲一條透明鰻魚，牠名叫「柳葉鰻」，體內的魚刺骨骼清晰可見，是鰻魚類幼體的一個階段。畫面曝光後，大批網友嘖嘖稱奇，紛紛留言「我來給牠起個名字：寬粉鰻」、「透明寬粉」、「蘸了醬油吃不知道什麽感覺」、「這柳葉鰻是海裡的水晶書籤吧」。

據了解，柳葉鰻是鰻魚類發育過程中幼體時期的一個階段。具備這種特殊發育形態的魚類，包括24目，24科，156屬，801種魚類，其中主要為鰻鱺目，代表性生物為日本鰻鱺（鰻魚飯用到的鰻魚）、海鰻、裸胸鱔（俗稱虎鰻）。其它具有柳葉鰻幼體的魚類包括大海鰱，北梭魚，刺鰍，寬咽魚等。

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在這一時期，其整個身體扁平透明，薄如柳葉，但實際上並不是由常規意義上的魚肉組成的，而是由黏多醣構成，消化系統十分簡單，一般以水中的有機物碎屑為食。多數柳葉鰻在幼體或成體期單獨生活，用身體和奇鰭的波狀運動緩慢遊泳。有的以尖尾和身體的向後運動迅速地挖洞。

柳葉鰻的性別主要由環境因素來確定，牠們的產卵場一般位於大陸坡或者離岸不遠的海盆中。柳葉鰻生於海洋，孵化後隨洋流漂流，幼體經歷玻璃鰻、線鰻等階段逐漸變態，最終洄遊至淡水生長，成體成熟後返回深海產卵並死亡。該階段廣泛存在於鰻鱺科、海鰻科等魚類中，是完成海洋至淡水生態適應的關鍵過渡期。

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