日本海嘯警報拍到「4頭鯨魚擱淺」　躺沙灘上任海浪拍打

記者李依融／綜合報導

俄羅斯堪察加半島東方外海30日上午發生規模8.8地震，並引起海嘯，日本氣象廳也針對北海道至和歌山縣沿海發布海嘯警報。當地電視台捕捉海岸畫面時，在千葉縣館山市海灘發現有4頭鯨魚擱淺，4個身影在淺灘上動彈不得，只能任憑海水拍打，畫面在Threads上不斷被轉發。

由於俄羅斯東方沿海強震，日本偵測到海嘯訊號，在北海道至和歌山縣沿海發布海嘯警報，浪高可能達1到3公尺，許多沿海居民紛紛撤離。當地電視台在捕捉沿海畫面時，意外在千葉縣館山市海灘發現4個紡錘狀物體，鏡頭拉近發現是鯨魚，然而鯨魚在淺灘上一動也不動，任憑海水拍打，無法確認牠們是否仍有生命跡象。

目前無法確認鯨魚擱淺是否與海嘯或地震有關，然而這罕見的畫面也在Threads上被一再轉發，「鯨魚是迷路了嗎？」、「怎麼一次這麼多隻」、「希望牠們只是在保留體力」、「看到牠們似乎有生命危險，但卻無能為力，感覺好沮喪」、「這些鯨魚看起來狀況不太好」、「我甚至不知道千葉有鯨魚，希望平安」。