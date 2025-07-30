日本海嘯警報拍到「4頭鯨魚擱淺」　躺沙灘上任海浪拍打

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記者李依融／綜合報導
俄羅斯堪察加半島東方外海30日上午發生規模8.8地震，並引起海嘯，日本氣象廳也針對北海道至和歌山縣沿海發布海嘯警報。當地電視台捕捉海岸畫面時，在千葉縣館山市海灘發現有4頭鯨魚擱淺，4個身影在淺灘上動彈不得，只能任憑海水拍打，畫面在Threads上不斷被轉發。
千葉の館山にマッコウクジラが群れで打ち上げられてる……— なーなな (@NA_NANA0501) July 30, 2025
やっぱりクジラは海流とかに異常があると本能的に浅い岸側に回避行動をしちゃうのかもねぇ……
#津波警報 pic.twitter.com/tlKMNCrL4e
由於俄羅斯東方沿海強震，日本偵測到海嘯訊號，在北海道至和歌山縣沿海發布海嘯警報，浪高可能達1到3公尺，許多沿海居民紛紛撤離。當地電視台在捕捉沿海畫面時，意外在千葉縣館山市海灘發現4個紡錘狀物體，鏡頭拉近發現是鯨魚，然而鯨魚在淺灘上一動也不動，任憑海水拍打，無法確認牠們是否仍有生命跡象。
目前無法確認鯨魚擱淺是否與海嘯或地震有關，然而這罕見的畫面也在Threads上被一再轉發，「鯨魚是迷路了嗎？」、「怎麼一次這麼多隻」、「希望牠們只是在保留體力」、「看到牠們似乎有生命危險，但卻無能為力，感覺好沮喪」、「這些鯨魚看起來狀況不太好」、「我甚至不知道千葉有鯨魚，希望平安」。
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