工作無法養狗！OL送哈士奇回老家　1年後嚇傻：多出160隻幼犬

▲女子把哈士奇送回鄉下老家，請爸媽幫忙照顧，結果1年後竟多了160隻小狗。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

養寵物相當耗費力氣和金錢，光是1隻就快忙不過來，更別說是好幾隻。大陸有一名女子，因為工作的緣故不能養狗，於是把哈士奇送回鄉下老家，萬萬沒想到不到1年時間，她再回去發現村裡多了160隻小狗，掀起熱議。

女子在社群透露，因為目前的工作關係無法養狗，去年過年把哈士奇送回老家，請爸媽幫忙照顧，因為是公狗她也沒想太多，怎料不到1年，村裡的6隻母狗，因為她家的哈士奇，生下總共160多隻狗寶寶。

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雖然狗狗的數量讓人快喘不過氣，不過讓她更無奈的是，如今村子到處都是狗，而且從早到晚都在吠叫，狗叫聲吵到其他鄰居，老是收到投訴，但她也束手無策。

▲女子因哈士奇常常收到鄰居的投訴。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，引發一番討論，不少網友砲轟：「害死小狗了」、「缺大德了，還有臉發出來」、「缺德，還不自知」、「這傻缺一輩子的運氣就被折騰完了」、「這個生活作風有問題」、「這是啥值得驕傲的事嗎？」「不負責任」、「不值得宣揚」。

另外，也有人認為應該早應該讓狗絕育，才能避免情況愈來愈失控，「所以為什麼不絕育？」「絕育呀，不能自私呀」、「為什麼不絕育？還送農村？服了」、「為什麼不做絕育，誰能保證這160多隻狗都能有家，又得產生多少流浪狗」。

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