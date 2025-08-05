台南農田溝渠設「3D列印蛇類爬梯」　保育類草花蛇成功爬出

▲嘉義分署攜手農田水利署嘉南管理處，設定3D列印動物爬梯，成功記錄草花蛇使用通道畫面。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為解決野生動物受困農田排水溝渠的困境，農業部林業及自然保育署嘉義分署攜手農田水利署嘉南管理處，在台南市下營區試辦「動物通道」設施，並導入國立嘉義大學研發的3D列印蛇類爬梯，經過1年自動相機監測，成功拍攝到保育類草花蛇順利爬出溝渠畫面，證明該設計能有效協助動物脫困，為農田生態系注入新希望。

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▲台南下營農田排水設施增設緩坡與木紋表面，提升動物脫困機會。

嘉義分署指出，下營區為台南野生動物受困熱區之一，農田灌排溝渠雖為農業運作所必需，卻也成為蛇類、蛙類等野生動物難以逃脫的陷阱。本次試驗於2024年6月選定6處排水設施施作改善，其中3處於壁面設定緩坡與木紋步道、牆面加裝3D列印蛇梯；另3處則於溝渠起點回填營造坡道，提供動物出入空間。

▲自動相機拍到蛇類、鳥類與蛙類等使用動物通道，有助維繫農田生態系。

成果顯示，動物通道不僅被草花蛇使用，也拍攝到蜥蜴、蛙類、鼠類與鳥類等動物活動紀錄，顯示此設施確實能改善人工構造物對動物的阻隔問題。草花蛇因族群下滑列為保育類物種，常於水田與靜水域間活動，是本次重點觀察物件。

嘉義分署強調，「國土生態綠網」計畫正是為保護像草花蛇、水雉、韋氏水蛇等農田濕地物種而生，藉由跨機關合作，串聯「森－川－里－海」生態廊道。未來也將持續在官田、六甲、柳營、麻豆等濕地熱區推廣友善設施，打造人與自然和諧共存的綠色基盤。