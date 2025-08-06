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橘貓被遺棄仍守原地6年　暖心女援救

美國一名女子在森林中救下一隻橘貓，幫助牠結束漫長的孤獨歲月。（示意圖／Pexels）

▲美國一名女子在森林中救下一隻橘貓，幫助牠結束漫長的孤獨歲月。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美國一名動保人士羅莎阿維拉（Rosa Avila）日前分享一段感人救援故事，主角是一隻在森林中獨自生活6年的老貓傑克森（Jaxon）。據她表示，這隻貓原本與主人同住在附近，不料主人搬離後就將牠遺棄，導致牠從此孤身生活在林中，直到自己的出現才結束牠漫長的孤獨歲月。

阿維拉向《渡渡鳥》（The Dodo）表示，她某天開始在森林中發現傑克森的蹤影，起初不清楚這隻貓的來歷，心中不免好奇「牠在這裡幹什麼」，直到房東透露，傑克森早在6年前就被主人遺棄，此後就隻身待在森林中。阿維拉對傑克森的這段經歷感到不捨，決定出手幫助這隻被遺棄的老貓，讓牠不再孤獨。

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阿維拉當時發現傑克森的健康狀況不佳，天氣也漸漸變冷，自知必須盡快取得牠的信任，所以她沒有浪費任何時間，立即展開行動，她開始每天早上進入森林，在牠棲身處放置庇護所與食物。隨著時間推移，傑克森逐漸習慣阿維拉的出現，甚至願意讓她靠近並撫摸。

「我走近牠，開始跟牠說話。」阿維拉說，傑克森的眼睛發炎，常常閉著眼睛，不確定牠是不是能看見。後來，她在與傑克森互動時，終於開口問道「你願意讓我帶你走嗎」？接著她趁機從後頸處將傑克森抱起來。對此，阿維拉表示，「我想牠已經準備好接受一些幫助。」

傑克森被帶往獸醫院後，經獸醫師檢查發現需接受手術。所幸手術非常成功，傑克森終於可清楚看見，身心狀況也明顯改善，也開始展現出溫柔且友善的一面，一舉一動都想得到關注，彷彿是為了彌補過去6年來失去的親密互動。

傑克森獲救後不久，阿維拉就為牠找到一個永遠的家，結束6年的漂泊生活，迎接幸福的後半生。

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