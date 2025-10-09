台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣

實習記者陳安榆／綜合報導

2025年10月7日凌晨1點，一名54歲的邱姓台籍男子在泰國曼谷的「廊曼國際機場」試圖走私多隻活體保育類動物，在過安檢時被當場逮捕。原定航班為泰國亞洲航空（Thai AirAsia）FD 234班機，自廊曼機場起飛，前往高雄國際機場。該男被指控多項當地相關法律，恐面臨高額罰金及牢獄之災。

▲台籍男子曼谷機場走私活體當場被逮，左圖為懶猴（Slow Loris）。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）



根據泰國媒體《กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช》報導，該男子將走私物藏匿於身上，並準備通過國際出發航廈第5號X光行李檢查通道出境，結果遭到機場人員發現其藏有活體動物，被現場聯合逮捕。經統計共查獲2隻懶猴（Slow Loris）、1隻松鼠（Squirrel）、3隻水獺（Otter）及2隻亞洲刺龜（Black Pond Turtle），相關違法工具有 6個白色網袋及1個黑色絲襪袋。

▲2隻亞洲刺龜（Black Pond Turtle）。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

泰國國家公園、野生動植物保育廳表示，被捕的邱姓男子持有中華民國（台灣）護照。海關與野生動物檢查站人員遂要求進一步檢查，發現其身穿的毛衣底下有著許多用網袋裝著的動物。該男被控違反當地多項法律，包含《野生動物保育與保護法》、《海關法》、《動物傳染病法》。共計8隻野生動物全數屬於泰國保育或管制物種，未經申請不得出口。經查獲的動物也已交給國家公園的野生動物保育單位，進一步檢查和照顧。

▲還有1隻松鼠（Squirrel）、3隻水獺（Otter）。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

▲活體動物皆被藏匿於網紗袋中。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

中華民國《野生動物保育法》第40條指出，未經中央主管機關同意，輸入或輸出保育類野生動物之活體或其產製品者，可能處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。