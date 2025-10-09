ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣

實習記者陳安榆／綜合報導

2025年10月7日凌晨1點，一名54歲的邱姓台籍男子在泰國曼谷的「廊曼國際機場」試圖走私多隻活體保育類動物，在過安檢時被當場逮捕。原定航班為泰國亞洲航空（Thai AirAsia）FD 234班機，自廊曼機場起飛，前往高雄國際機場。該男被指控多項當地相關法律，恐面臨高額罰金及牢獄之災。

▲台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

▲台籍男子曼谷機場走私活體當場被逮，左圖為懶猴（Slow Loris）。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據泰國媒體《กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช》報導，該男子將走私物藏匿於身上，並準備通過國際出發航廈第5號X光行李檢查通道出境，結果遭到機場人員發現其藏有活體動物，被現場聯合逮捕。經統計共查獲2隻懶猴（Slow Loris）、1隻松鼠（Squirrel）、3隻水獺（Otter）及2隻亞洲刺龜（Black Pond Turtle），相關違法工具有 6個白色網袋及1個黑色絲襪袋。

▲台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

▲2隻亞洲刺龜（Black Pond Turtle）。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

泰國國家公園、野生動植物保育廳表示，被捕的邱姓男子持有中華民國（台灣）護照。海關與野生動物檢查站人員遂要求進一步檢查，發現其身穿的毛衣底下有著許多用網袋裝著的動物。該男被控違反當地多項法律，包含《野生動物保育與保護法》、《海關法》、《動物傳染病法》。共計8隻野生動物全數屬於泰國保育或管制物種，未經申請不得出口。經查獲的動物也已交給國家公園的野生動物保育單位，進一步檢查和照顧。

▲台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

▲還有1隻松鼠（Squirrel）、3隻水獺（Otter）。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

▲台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

▲活體動物皆被藏匿於網紗袋中。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช）

中華民國《野生動物保育法》第40條指出，未經中央主管機關同意，輸入或輸出保育類野生動物之活體或其產製品者，可能處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。

關鍵字： 泰國走私保育類活體動物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這盤都偶的】米克斯水汪大眼+坐姿超正等肉肉吃

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

覺得自己太好看！收容所萌貓「愛上照鏡子」　陶醉表情包爆紅

女帶黑拉拉旅行「巧遇親人小貓」　暖放進背包收編：一起回家吧

救援站撤場剩下黑狗狗　鏟子超人心疼哭：怎麼可以只有你沒有家

汪偷吃中秋貢品「5顆蛋黃酥」肚子圓滾滾　媽傻眼：以為虎爺顯靈

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

虎斑貓「濾水袋套頭」剪指甲超氣　臉擠變形堅持要啃奴才手

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

石虎悄悄回來了！台中農田果園驚喜現蹤　珍稀畫面捕捉

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

窗簾飄動「碰到屁股」躺地睡翻被嚇醒　比熊一臉問號：誰在摸我？

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

橘貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒轉頭面壁：偶不想聽

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

傑克羅素「倒車入庫」進背包　坐下挪屁股一氣呵成超可愛

黑龍洗澡

黑龍一甩毛塵土紛飛

2貓玩到沒電站跳檯度辜　下秒臉貼臉睡著表情超萌

台籍男子曼谷機場「走私活體」當場被逮　8隻保育類動物藏毛衣

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

女帶黑拉拉旅行「巧遇親人小貓」　暖放進背包收編：一起回家吧

口炎貓「豆花」潰傷、牙齦發炎拒進食　靠再生醫學重新愛吃飯

汪偷吃中秋貢品「5顆蛋黃酥」肚子圓滾滾　媽傻眼：以為虎爺顯靈

一開電梯門驚見「眼鏡蛇」住戶嚇瘋！網驚：都市叢林真實版

大量瓢蟲飛進英住宅　女見「入侵畫面」崩潰：大門窗戶全被覆蓋

86歲女外出散步失蹤　「聰明毛孫」路上攔截警察帶路救回阿嬤

記憶體猛虎出閘！南亞科出關即漲停　華東、宇瞻同亮燈

慶富造船誆造巡防艇詐貸上億元　陳慶男再遭判5年4月定讞

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元　指定期間加購享優惠

總怕講錯話、會一直想對方在想什麼？　你可能「不是害羞而是焦慮」

獨／新北國二女生4樓墜落！腦出血左大腿骨折變形　送醫搶救中

輝達轉落腳松南營區？　蔣萬安曝早帶看地：與中央一起努力

洋基淘汰！藍鳥睽違9年闖進美聯冠軍賽　故意敬遠賈吉奏效

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

開放災民短期安置旅宿！花蓮169業者配合　縣府提供補助

以色列、哈瑪斯達成停火協議！川普再下一城　但這次和平能不破局？

寵物動物熱門新聞

收編營養不良幼貓　兩年胖成海豹

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

收容所萌貓愛上照鏡子　陶醉表情包爆紅

女帶黑拉拉旅行　意外收編親人小貓

剩黑狗狗沒有家　鏟子超人心疼哭

汪偷吃貢品蛋黃酥　差點誤會虎爺

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

虎斑貓濾水袋套頭　氣到臉變形

宜蘭溯溪見雨傘節　潛水畫面曝

石虎驚喜現蹤台中淺山！珍稀畫面捕捉

聰明毛孫路上攔截警察　帶路救回失蹤嬤

守宮照鏡10分鐘　被自己迷倒

口炎貓拒進食靠再生醫學重振食慾

一開電梯門驚見「眼鏡蛇」住戶嚇瘋！

讀者迴響

熱門新聞

收編營養不良幼貓　兩年胖成海豹

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

收容所萌貓愛上照鏡子　陶醉表情包爆紅

女帶黑拉拉旅行　意外收編親人小貓

剩黑狗狗沒有家　鏟子超人心疼哭

汪偷吃貢品蛋黃酥　差點誤會虎爺

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

虎斑貓濾水袋套頭　氣到臉變形

宜蘭溯溪見雨傘節　潛水畫面曝

石虎驚喜現蹤台中淺山！珍稀畫面捕捉

聰明毛孫路上攔截警察　帶路救回失蹤嬤

守宮照鏡10分鐘　被自己迷倒

口炎貓拒進食靠再生醫學重振食慾

一開電梯門驚見「眼鏡蛇」住戶嚇瘋！

大量瓢蟲飛進住宅　女見畫面崩潰

熱門寵物影片

更多
宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

窗簾飄動「碰到屁股」躺地睡翻被嚇醒　比熊一臉問號：誰在摸我？

窗簾飄動「碰到屁股」躺地睡翻被嚇醒　比熊一臉問號：誰在摸我？

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面