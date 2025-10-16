台灣獼猴悠閒逛內湖科學園區　目擊驚呼：牠肥嘟嘟的

記者李依融／綜合報導

台北市內湖科學園區近日出現一隻「肥嘟嘟猴子」逛大街的奇景，引發網友熱烈討論。有人拍下牠在人行道上悠閒散步，也有人目擊牠坐在圍牆上納涼，模樣相當逗趣。由於這隻猴子身形圓滾滾，被網友笑稱「伙食不錯」，成為社群平台上的熱門話題。

這隻台灣獼猴15日上午出現在內湖科學園區附近，許多民眾分享的畫面，這隻猴子身形壯碩、毛色偏灰，走在內湖科學園區的街頭一派輕鬆，似乎對周遭人車毫不畏懼。有網友表示，牠在人行道上慢慢晃著，彷彿是在「巡視地盤」，也有人拍到牠坐在圍牆上乘涼，神情自若，完全不像是迷途的樣子。

不少上班族目睹後紛紛拍照上傳Threads，引起許多議論，「這隻猴子明顯過得不錯，圓滾滾的太可愛！」也有網友開玩笑猜測牠是不是「園區員工的吉祥物」，每天都有好吃的供應。

台北市動保處表示，15日接獲通報到現場時猴子已經離開，後續將到通報地點了解猴子的活動路線，並評估擺設捕猴籠的可行性。實際上這並不第一次有猴子在內湖出沒，動保觸解釋，猴子通常是下山覓食，傍晚就會回去了。他們也提醒，若是遇到猴子切勿餵食或靠近，以免引起攻擊或衝突。

猴出沒事件讓不少人發現都市與野生動物的界線日漸模糊，呼籲大家應以尊重與安全的態度與牠們共處。

▲在內湖出沒的台灣獼猴非常壯碩。（圖／Threads@we760223提供）