保育新頁！新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶　背後故事超暖心

▲新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶。（圖／新北市動保處提供）

▲吻端磨傷之母蛇與蛇蛋。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10月21日是美國爬蟲日，藉此提升大眾對爬蟲類的認識與保育意識。新北市動保處長年推動爬蟲類救援與教育，今年更傳來喜訊，6月20日接獲消防隊轉交一籠黑眉錦蛇及蛇蛋後，歷經2個月細心人工孵育，於8月21日成功迎來11條小蛇誕生，並在照養2周後順利野放。這也是新北市首次成功孵化黑眉錦蛇蛋，象徵生態保育再跨出一步。

動保處自八里消防分隊接回黑眉錦蛇時，發現牠身旁伴隨著蛇蛋，便緊急將兩者送至動保處醫療中心。由於蛇蛋缺乏繫帶，若搬運過程中翻動過多，恐導致胚胎死亡，因此人員一路放慢車速、謹慎護送。母蛇因高度緊迫導致吻端多處磨傷，研判恐難以自行孵育；加上人工環境難以完整重現野外孵化條件，動保處決定比照先前孵化龜殼花及紅斑蛇蛋的成功經驗，採用人工控溫孵化。

▲新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶。（圖／新北市動保處提供）

▲有最美家蛇之稱的保育類黑眉錦蛇。

動保處表示，此次孵化以蛭石作為基質，維持濕度並控制在約28度，每週定期檢查水分與環境狀態。經過2個月專業照護，15顆蛇蛋中成功孵出11隻小蛇。小蛇脫去胎皮、展現活力後，已被帶往合適山區進行野放，重返自然懷抱。

動保處指出，爬蟲類包含蛇、蜥蜴、龜鱉等，是生態系中不可或缺的一環。其中多數蛇類以鼠類、昆蟲為食，有助控制病媒與農害，對農業與公共衛生皆具正面效益。黑眉錦蛇為臺灣原生大型保育類無毒蛇，性情溫和，以鼠類為主要食物來源，是農田與環境的鼠患剋星，對維持生態平衡貢獻重大。然而，因其體型龐大，仍偶有民眾誤以為有危險而驚慌。

▲新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶。（圖／新北市動保處提供）

▲對蛇蛋的數量和重量進行記錄。

動保處長楊淑方表示，今年截至8月底，新北市已接獲2390件蛇類通報案件，其中黑眉錦蛇相關案件達176件，顯示蛇類出沒與市民生活息息相關。正確認識、避免誤解，是與爬蟲共存的第一步。民眾若在野外遇見蛇，應保持冷靜並保持距離，避免驚擾。蛇類大多不會主動攻擊人，通常僅在受到威脅時才會反擊。

楊淑方補充，若發現蛇類出現在住宅區，請勿自行捕捉。如需協助，可撥打動保處24小時通報電話02-2959-6353、1999市民專線或1959動保專線，由專業人員處理，以保障人蛇雙方安全。

▲新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶。（圖／新北市動保處提供）

▲設置的孵蛋環境。

▲新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶。（圖／新北市動保處提供）

▲小蛇開始陸續破蛋。

▲新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶。（圖／新北市動保處提供）

▲脫完胎皮後擇地野放。

關鍵字： 動保黑眉錦蛇生態保育新北市爬蟲

保育新頁！新北動保孵化11條黑眉錦蛇寶寶　背後故事超暖心

