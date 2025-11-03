鷹飛蛇舞進校園！基隆商工特殊寵物講座　學生震撼體驗

▲基隆市議員許睿慈呼籲，應善用科技工具保育生態，並珍惜每一份寵物生命。（圖／國立基隆商工提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立基隆商工航空電子科於10月30日舉辦一場別開生面的講座，邀請珍稀動物到校與學生互動，包括哈里斯鷹（栗翅鷹）、遊隼、南美蜥、玉米蛇、球蟒等猛禽與兩棲爬蟲類特殊寵物。活動現場還安排了哈里斯鷹的放飛體驗，讓學生親身感受馴鷹過程的震撼與魅力。

講座邀請「中華民國馴鷹協會」會長陳建宏，以及「蘭陽綠野環境教育及保護協會」常務理事江瑋銘，介紹目前國內開放飼養的猛禽物種，如哈里斯鷹與遊隼，以及南美蜥、球蟒、玉米蛇等兩棲爬蟲類。除了分享特殊寵物的飼養知識，也強調這不僅是個人興趣，更與生態平衡及永續發展息息相關。

活動中也探討無毒農業，以及利用猛禽進行驅鳥、驅鼠的友善農法，並說明外來物種對本土生態的衝擊，呼籲學生在飼養任何寵物前，務必審慎評估自身條件。參與學生表示：「能近距離看到老鷹飛翔，真的很震撼，也從中體會到保護生態和尊重生命的重要性。」

航空電子科教師蔡宗和指出，未來將持續把科技應用與生態保護融入教學，例如無人機在農業上能提升效率、降低人力需求，但若未妥善運用，也可能影響生態平衡。此外，他也提及近期七堵山區的捕鳥網事件，強調可透過科技發展，防止違法行為，進一步保護生態。

基隆商工校長林子建表示，希望透過這樣的活動，讓學生理解科技應用與生態守護能夠相輔相成。實際接觸動物，不僅能啟發跨領域思維，更有助於培養同理心與尊重生命的態度。

基隆市議員許睿慈也出席活動，她表示科技不僅能創造更便利的生活，也能成為守護自然的重要力量。她進一步指出，像是利用無人機監測山區非法捕鳥網、運用AI影像辨識協助野生動物保育，或以VR實境模擬森林與濕地的生態互動，都是科技落實在環境教育與生態保護的具體例子。