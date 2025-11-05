馬來虎Arhaa亮相！　將與雌虎配對「相親中」展現紳士風度

記者李依融／綜合報導

來自新加坡的馬來虎Arhaa完成兩個多月檢疫並順利適應後，已在臺北市立動物園熱帶雨林區與觀眾見面，牠與雌虎Shima隔欄互動漸入佳境，園方採「輪班制」讓兩虎輪流出場，同時也藉跨國合作與保育宣導，為瀕危的馬來虎帶來新希望。

Arhaa來自新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下的新加坡動物園，於9月中檢疫期滿後轉入熱帶雨林區作業區熟悉環境，並與保育員培養默契。牠個性穩定、進食良好，也能配合指令在後場不同空間移動，展現極佳適應力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Arhaa已經開始到戶外展場活動，對場內的植物很有興趣。（圖／臺北市立動物園提供）



Arhaa與Shima初次見面時，較具戒心的Shima常以吼叫回應宣示地盤，不過Arhaa是個紳士態度溫和，先是安靜觀察，之後主動以噴氣示好。隨著時間拉長，兩虎在隔欄相見已能彼此噴氣打招呼，互動明顯和緩。

10月起Arhaa踏入熱帶雨林區戶外活動場與大家見面，牠第一次進場略顯猶豫，但很快便謹慎地四處漫步、嗅聞與做記號，在多次於水池邊試探後，終於鼓起勇氣下水，於炎熱天氣中泡水消暑，活動狀態穩定。

▲Arhaa到水池泡水消暑。（圖／臺北市立動物園提供）

目前Arhaa與Shima輪流出現在戶外場，園方透露辨識牠們的小撇步是看頭頂花紋，Shima紋路較對稱、中心線清晰，而Arhaa則有宛如眉毛的黑色短勾紋路。近來兩虎多半喜歡在場地後半部休息，造訪熱帶雨林區時，可以細心尋找草叢間的身影，看看遇見的是哪一位主角。

▲Arhaa與Shima的分辨小撇步。（圖／臺北市立動物園提供）

老虎在國際自然保育聯盟(IUCN)紅色名錄屬「瀕危(EN)」，其中包含馬來虎在內的數個亞種更被列為「極危(CR)」。在全球馬來虎域外保育計畫下，臺北動物園與新加坡動物園透過個體調度，促成新的繁殖配對與血緣更新，目標是鞏固域外安全族群，盼Arhaa與Shima未來能為域內、域外族群帶來翻轉瀕危趨勢的新契機。

▲Arhaa會翹起尾巴標示氣味。（圖／臺北市立動物園提供）

▲雌虎Shima現在漸漸接受Arhha，盼未來順利配對。（圖／臺北市立動物園提供）