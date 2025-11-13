ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
CAT-8888車牌57萬6千元得標！　網驚嘆：根本招財貓

▲CAT開頭的車牌吸引許多人競標。（圖／記者李依融攝）

記者李依融／綜合報導

基隆監理站近日推出「CAT」英文字母開頭的車牌號碼，引發大批貓奴瘋狂搶標，其中最受矚目的 CAT-8888 車牌，更是以57萬6千元天價得標。整批共2193面車牌標售完畢，決標總金額高達 2025萬元，讓網友直呼這波真的是名符其實的「招財貓」。

這次標售因為是「CAT」開頭車牌，和英文的「貓」相同，被許多愛貓族視為絕佳專屬代號，不少人一看到釋出消息就躍躍欲試。隨著標牌結果在12日公布，CAT系列中象徵發發發的「CAT-8888」果然成為全場焦點，最後以 57萬6千元高價標出，展現貓奴們的驚人號召力與購買實力。

CAT-8888車牌以57萬6千元得標。（圖／翻攝自監理服務網）

除了 CAT-8888 成為標王之外，此外連續數字被列為「一級車牌」，起標底價為6000元，其餘7組也開出高價，「CAT-1111」以13萬1000元得標、「CAT-2222」以13萬2000元得標、「CAT3333」以10萬1000元得標、「CAT-5555」以20萬3000元得標、「CAT-6666」以20萬6000元得標、「CAT-7777」以27萬1000元得標，而「CAT-9999」則以20萬1000元得標。

這次一共標出2193個車牌號碼，累計決標金額達2025萬元，數字一曝光，立刻在網路上掀起討論。有網友驚訝地表示，這不只是車牌競標，更像是一場「貓奴信仰大考驗」，願意砸重金只為了把「CAT」掛在自己愛車上的決心，讓人看了直呼狂熱。

面對這樣的標售結果，不少網友忍不住以「招財貓」來形容這批車牌，值得一提的是，在「CAT」掀起一波貓奴搶標熱潮的同時，許多狗奴也不免期待，未來是否有機會推出「DOG」英文字母開頭的車牌。不過因英文字母中的O和I容易與數字0和1搞混，因此只能無緣DOG開頭的車牌了。

寵物,貓,喵星人,餵食,餵食,飼養,飼料（圖／達志／示意圖）

▲CAT開頭車牌決標總價2025萬元，被稱為「招財貓」。（圖／達志示意圖）

