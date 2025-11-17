猛瑪象死前幾分鐘「基因在做什麼」？4萬年前RNA奇蹟保存改寫歷史

▲猛瑪象幼象Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞永凍土中被發現，保存狀態近乎完整。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

科學家自一具距今約4萬年前的猛瑪象幼象「Yuka」遺體中，成功提取出目前已知最古老的RNA分子，突破過往科學界對RNA保存性的認知。該項發現被視為古生物學研究的一大里程碑，提供科學家首次觀測冰河時期大型哺乳動物在死亡前基因活性的可能性。

根據《細胞》（Cell）期刊最新發表研究，Yuka的遺骸於2010年在西伯利亞的永凍土中被發現，保存狀態極佳，皮膚與肌肉組織仍清晰可辨，毛髮顏色呈紅褐色。研究團隊估計其死亡時約5至6歲。此次研究由哥本哈根大學與瑞典古遺傳學中心合作進行，主要負責人為基因學者馬爾莫-桑契斯（Emilio Mármol-Sánchez）。

▲研究團隊從Yuka肌肉與皮膚樣本中成功提取並分析最古老RNA分子，顯示死前基因活性。

RNA不同於DNA，其功能在於記錄細胞內哪些基因在特定時間點被啟動，因此能呈現動物在生命最後時刻的生理狀態。然而RNA極不穩定，通常在死亡後幾分鐘內即遭分解，使其難以長期保存。此次研究證明，RNA在特定條件下可保存數萬年，顛覆過往認知。

▲本次研究由哥本哈根大學與瑞典古遺傳學中心合作，揭示冰河時期生物的分子生命證據。

此前最古老RNA紀錄來自一隻距今約1萬4千年前的幼年狼個體。本次研究團隊從10具猛瑪象遺骸中取樣分析，其中僅Yuka樣本含有可供有效解碼的RNA。團隊將取得的RNA片段與人類、亞洲象及先前重建的猛瑪象基因組進行比對，以確認其來源。

分析結果顯示，Yuka體內保存的RNA片段涵蓋多種傳訊RNA與非編碼RNA，許多與肌肉收縮、壓力下的能量代謝有關，顯示牠在死亡前經歷顯著生理壓力。研究團隊指出，Yuka可能曾遭洞獅攻擊並逃入泥沼，該情境與過往針對其遺骸損傷的推測相符。

此外，研究人員還發現來自肌肉組織的microRNA，其中包括兩種僅見於猛瑪象與現生象類的新型microRNA。這些RNA不參與蛋白質編碼，但可作為基因調控活動的指標。斯德哥爾摩大學分子生物學家弗里德蘭德（Marc Friedländer）表示：「這是首次從古生物樣本中獲得即時基因調控證據，具有重大意義。」

本次研究的資深作者、瑞典古遺傳學中心的達倫（Love Dalén）表示，此發現代表古代RNA不僅可保存數萬年，未來更有望協助科學家追蹤古代病毒如流感與冠狀病毒的演化歷程，進一步理解其在地質時間尺度下的存活能力與潛在風險。

