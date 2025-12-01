宏福苑大火救出272隻寵物　連魚兒都獲救供氧感動無數人

記者李依融／綜合報導

香港宏福苑大火已累計146死、79傷，消防員不僅盡力救助居民，也陸續將寵物帶出燒毀的現場，連魚缸中的魚兒也平安帶出來。SPCA香港愛護動物協會表示，目前已救出272隻動物，然而其中有63隻不幸罹難。

火災發生後，香港多個愛護動物組織立刻集結，在現場周邊搭起臨時救援站，接應自大樓內被消防員抱出、提出的貓狗及小動物。現場更有獸醫師輪班待命，為驚嚇受傷的寵物進行急救。SPCA指出，整合義工團體的數字，有339隻寵物受到影響，也持續統計獲救情形，期望盡可能掌握每一條生命的下落。

SPCA特別致謝消防隊在混亂火場中從未放棄任何動物生命，不但逐一記錄寵物被救出的門牌資訊，也盡快聯絡飼主，讓許多毛孩能及時回到焦急的主人身邊。而對於不幸罹難的動物，消防與義工也標記發現位置並帶出災區，確保飼主能為牠們進行善終。此外，更有寵物禮儀公司主動無償提供後續協助，盡力給這些小生命最後的尊重。

在SPCA於11月30日分享的現場畫面中，獸醫彎身將氧氣管插入盆中的清水裡，原來是在替被救出的魚兒們供氧。這幕溫柔的畫面讓許多網友深受觸動，留言表示「看到連倉鼠屍體都帶出來就覺得不可思議，現在又看到連魚都救，真的太感動了」、「本來已經控制住情緒，看見連魚都被救出來，瞬間又破防了」。在這場重創全港的災難中，人與動物的生命同樣被珍視，也成為許多人心中最溫暖的光。

