全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻　還能出任務療癒弱者

「噗姆可」身高只有52.6公分，打破金氏世界紀錄。（翻攝guinnessworldrecords.com）

▲「噗姆可」身高只有52.6公分，打破金氏世界紀錄。（翻攝guinnessworldrecords.com）

圖文／鏡週刊

德國一匹迷你小馬「噗姆可」（Pumuckel）身高只有52.6公分，最近獲得金氏世界紀錄認證為「全球最矮的現存雄性馬匹」，成為真正的「小隻馬王者」。牠不只外表治癒，更是活躍於療癒領域的明星馬，憑溫馴性格和高人氣，圈粉無數。

根據《金氏世界紀錄》，「噗姆可」身高僅52.6公分（21.1吋），比波蘭的前世界紀錄保持者「蹦蹦兒」（Bombel）的56.7公分還矮上4公分，是目前世界上最迷你的雄馬。

噗姆可雖然身材嬌小，氣勢卻完全不輸大型馬，甚至在照片中經常展現巨星般的自信。噗姆可近日登上德國RTL電視節目《Guinness World Records – Die Grosse Show der Weltrekorde》，以嘉賓身份協助頒發證書，享受屬於牠的高光時刻。

噗姆可外型可愛，身高只有52.6公分，成為最矮小的雄馬。（翻攝guinnessworldrecords.com）

▲「噗姆可」外型可愛，身高只有52.6公分，成為最矮小的雄馬。（翻攝guinnessworldrecords.com）

噗姆可雖然身材嬌小，氣勢卻完全不輸大型馬。（翻攝guinnessworldrecords.com）

▲「噗姆可」雖然身材嬌小，氣勢卻完全不輸大型馬。（翻攝guinnessworldrecords.com）

噗姆可憑52.6公分身高，打破金氏世界紀錄。（翻攝guinnessworldrecords.com）

▲「噗姆可」憑52.6公分身高，打破金氏世界紀錄。（翻攝guinnessworldrecords.com）

噗姆可住在主人卡羅拉魏德曼（Carola Weidemann）的農場裡，時常與其他馬匹一起散步、奔跑，或是幫忙做農場的小工作。農場的影片中，牠偶爾站在獨輪推車上、享受被「專車接送」的待遇，模樣可愛。

卡羅拉分享，她第一次看到噗姆可時「嚇了一跳」，因為牠比一般迷你馬還要小很多。她後來得知，噗姆可的身材並非人為培育，而是「大自然的小奇蹟」。這樣的獨特反而造就牠的明星魅力。

更重要的是，噗姆可擁有一顆溫柔的心。牠是一隻訓練有素的「治療馬」，經常前往療養院、安寧病房、學校與身心障礙者機構，帶給長者與孩子們溫暖。牠喜歡與人互動，也非常享受被摸、被抱、被搔癢。

噗姆可平常跟其它馬匹生活在一起。（翻攝guinnessworldrecords.com）

▲「噗姆可」平常跟其它馬匹生活在一起。（翻攝guinnessworldrecords.com）

噗姆可有自己的專屬座車。（翻攝guinnessworldrecords.com）

▲「噗姆可」有自己的專屬座車。（翻攝guinnessworldrecords.com）

噗姆可性格溫順，跟這隻貓是好朋友。（guinnessworldrecords.com）

▲「噗姆可」性格溫順，跟這隻貓是好朋友。（guinnessworldrecords.com）

卡羅拉說：「噗姆可個性非常討喜、對孩子尤其溫柔。」每次完成療癒工作後，牠會得到最喜愛的胡蘿蔔、蘋果作為獎勵，也愛獲得滿滿的關注。卡羅拉笑說：「噗姆可最愛成為全場焦點。」


關鍵字： 噗姆可Pumuckel金氏世界紀錄鏡週刊

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻　還能出任務療癒弱者

