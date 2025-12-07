以為郊狼闖進後院！　她救下神祕動物意外迎來家中新成員

記者李依融／綜合報導

美國德州女子基蘭(Chelsea Keeland)獲鄰居簡訊說她家後院有奇怪的動物，打開監視器一看，疑似有隻小郊狼在後院裡閒晃。她返家後趕緊將小動物送醫，才確認這是一隻小狗，然而上她和丈夫不久前才送別了愛犬，不確定是否能再接受新狗狗。

基蘭幾個月前外出旅行時，突然收到鄰居的緊急簡訊，對方告訴她家裡後院似乎闖進一隻動物，已經連續好幾天發出嚎叫聲。基蘭從監視器看到，家中後院果然有一隻小型犬科動物，但看不出來是狗還是野生動次，返家後的第一時刻她趕緊到後院查看，這隻小動物讓她懷疑是郊狼，上網查了圖片之後覺得相似度極高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基蘭一開始以為是郊狼寶寶闖進後院。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）



即使這隻小動物可能是隻幼年郊狼，基蘭還是把牠帶進家門提供水和食物，隔天帶到動物醫院檢查，終於確認這隻小傢伙並不是狼，而是一隻小狗，這也讓大家鬆了一口氣。基蘭原以為優帝是誰家走失的小狗，於是張貼尋主起事好幾天卻未見效果，便暫時收留了狗狗，並以郊狼(Cayote)將小狗取名為優帝(Yote)。

▲從第一天進門起，優帝就一直跟著基蘭。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）

事實上基蘭與丈夫史帝文才剛失去愛犬樂瑞(Leroy)不久，他們不確定是否準備好迎接一隻新的狗狗，然而時間一天天過去，優帝讓家裡再度充滿活力，夫妻倆也驚訝地發現，優帝與樂瑞有些舉止相當相似，「彷彿老朋友回到我們身邊」。最後基蘭與丈夫投降了，他們決定領養優帝，並感性地說，「這就像這個宇宙在告訴你，你們的生活中還有空間去愛另一隻狗狗。」

如今優帝有家將近半年了，在聖誕節即將來臨的時刻，牠在溫暖的聖誕樹旁取暖、享用零食，不再是當初無助嚎叫的小可憐，而是家人最寵愛的寶貝。

▲優帝原本是落難流浪狗，現在是最幸福的寶貝狗狗了。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）