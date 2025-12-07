ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

以為是郊狼闖進後院！　她救下神祕動物意外迎來家中新成員

@chelsea_nicole_1

Meant to be

♬ lovers’ carvings - Bibio

記者李依融／綜合報導

美國德州女子基蘭(Chelsea Keeland)獲鄰居簡訊說她家後院有奇怪的動物，打開監視器一看，疑似有隻小郊狼在後院裡閒晃。她返家後趕緊將小動物送醫，才確認這是一隻小狗，然而上她和丈夫不久前才送別了愛犬，不確定是否能再接受新狗狗。

基蘭幾個月前外出旅行時，突然收到鄰居的緊急簡訊，對方告訴她家裡後院似乎闖進一隻動物，已經連續好幾天發出嚎叫聲。基蘭從監視器看到，家中後院果然有一隻小型犬科動物，但看不出來是狗還是野生動次，返家後的第一時刻她趕緊到後院查看，這隻小動物讓她懷疑是郊狼，上網查了圖片之後覺得相似度極高。

以為後院有郊狼，結果是接班汪緣分。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基蘭一開始以為是郊狼寶寶闖進後院。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）

即使這隻小動物可能是隻幼年郊狼，基蘭還是把牠帶進家門提供水和食物，隔天帶到動物醫院檢查，終於確認這隻小傢伙並不是狼，而是一隻小狗，這也讓大家鬆了一口氣。基蘭原以為優帝是誰家走失的小狗，於是張貼尋主起事好幾天卻未見效果，便暫時收留了狗狗，並以郊狼(Cayote)將小狗取名為優帝(Yote)。

以為後院有郊狼，結果是接班汪緣分。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）

▲從第一天進門起，優帝就一直跟著基蘭。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）

事實上基蘭與丈夫史帝文才剛失去愛犬樂瑞(Leroy)不久，他們不確定是否準備好迎接一隻新的狗狗，然而時間一天天過去，優帝讓家裡再度充滿活力，夫妻倆也驚訝地發現，優帝與樂瑞有些舉止相當相似，「彷彿老朋友回到我們身邊」。最後基蘭與丈夫投降了，他們決定領養優帝，並感性地說，「這就像這個宇宙在告訴你，你們的生活中還有空間去愛另一隻狗狗。」

如今優帝有家將近半年了，在聖誕節即將來臨的時刻，牠在溫暖的聖誕樹旁取暖、享用零食，不再是當初無助嚎叫的小可憐，而是家人最寵愛的寶貝。

以為後院有郊狼，結果是接班汪緣分。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）

▲優帝原本是落難流浪狗，現在是最幸福的寶貝狗狗了。（圖／翻攝自Tiktok@chelsea_nicole_1）

關鍵字： 領養流浪狗郊狼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

出國請弟弟顧狗　每天「傑克羅素vs哈士奇」嗨玩電力無限輸出

半夜管線傳刮金屬聲超毛　貓咪領路找到「傻眼倉鼠」

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

晚上強制帶「流浪鴨霸」作客！　奉茶切水果還提供洗澡服務

奴才出國擔心黏人貓太想她　收到照片傻眼：也太Chill了吧！

以為郊狼闖進後院！　她救下神祕動物意外迎來家中新成員

拉布拉多度假失蹤「AirTag發現落海」　救援1小時奇蹟尋回

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

鏟屎官開箱新貓窩　主子「堅定選擇紙箱」奴才超崩潰

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

法鬥散步被發票偷襲貼後腿　竟原地躺平翻滾演技爆棚XD

南投2地點首次目擊黑熊出沒！鄰近露營區　林保署籲提高警覺

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

遇傑克羅素瘋狂求陪玩　你丟牠撿還丟回來續攤

以為郊狼闖進後院！　她救下神祕動物意外迎來家中新成員

奴才出國擔心黏人貓太想她　收到照片傻眼：也太Chill了吧！

半夜管線傳刮金屬聲超毛　貓咪領路找到「傻眼倉鼠」

晚上強制帶「流浪鴨霸」作客！　奉茶切水果還提供洗澡服務

冬天來做「洗碗機SPA」！　怕冷貓蹲入口讓蒸氣溫暖大長腿

賓士「大G越野休旅官方敞篷版」原型車現身！特別限量發售更高貴

美周記／歐舒丹推出聖誕分享禮盒　小容量讓你旅行帶著走

台南女騎士遭擦撞「滑行倒地又被輾」！人卡車底...驚悚畫面曝光

那對夫妻Nico曝「女兒昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

北市毒蟲拒檢狂飆「撞傷2人」被捕　無照、毒駕加違規先罰最高22萬

中軍機照射日戰機　高市早苗正面回應！

絢麗煙火象徵完美落幕　日本社會人抱走冬盟冠軍

《傳說對決》閃電狼遭泰國強權FS壓制　無緣締造大滿貫傳奇

37歲仍是NBA頂級殺手！奇德揭杜蘭特「長青」祕訣：就是熱愛

俄烏戰爭談判只差10公尺！美俄談判剩2關鍵　俄不買單：要全重改

寵物動物熱門新聞

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

半夜傳刮金屬刮聲　貓找到傻眼倉鼠

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

晚上撿到流浪鴨　強制帶回家作客

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

以為郊狼闖後院！意外添家中新成員

拉不拉多犬度假失蹤　「AirTag發現落海」

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

奴才開箱新貓窩　主子堅定選紙箱

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

貓咪長腿怕冷　冬天用洗碗機暖腳

親人浪貓趴腳上睡翻　她蹲到咖麻

高冷虎斑貓結紮變超黏　「狂發呼嚕聲」討摸

第一犬迎賓！　新成員樂樂成亮點

讀者迴響

熱門新聞

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

半夜傳刮金屬刮聲　貓找到傻眼倉鼠

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

晚上撿到流浪鴨　強制帶回家作客

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

以為郊狼闖後院！意外添家中新成員

拉不拉多犬度假失蹤　「AirTag發現落海」

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

奴才開箱新貓窩　主子堅定選紙箱

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

貓咪長腿怕冷　冬天用洗碗機暖腳

親人浪貓趴腳上睡翻　她蹲到咖麻

高冷虎斑貓結紮變超黏　「狂發呼嚕聲」討摸

第一犬迎賓！　新成員樂樂成亮點

這是誰的貓？空服員抱著貓巡走道

熱門寵物影片

更多
法鬥散步被發票偷襲貼後腿　竟原地躺平翻滾演技爆棚XD

法鬥散步被發票偷襲貼後腿　竟原地躺平翻滾演技爆棚XD

南投2地點首次目擊黑熊出沒！鄰近露營區　林保署籲提高警覺

南投2地點首次目擊黑熊出沒！鄰近露營區　林保署籲提高警覺

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

遇傑克羅素瘋狂求陪玩　你丟牠撿還丟回來續攤

遇傑克羅素瘋狂求陪玩　你丟牠撿還丟回來續攤

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面