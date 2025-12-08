男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

▲男遊客在海洋館內吸菸，遭白鯨精準噴水，香菸瞬間熄滅。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

圖文／CTWANT

大多數公眾場所或觀光景點都有明文規定禁止吸菸，但近日大陸遼寧有一名男遊客，於海洋館內無視規定在展示池旁邊吸菸，儘管館方人員多次勸阻仍不理會。意外的是，一條名為「石榴」的白鯨突然跳出水面，朝男遊客噴出強力水柱，直接澆熄他手中的香菸，同時也把他淋了滿身濕，讓現場遊客驚呼不斷。

根據陸媒《紅星新聞》報導，近日微博流傳一段影片，地點疑似是大連的某海洋館，有一名男子站在白鯨展示池邊抽菸，隨即出現一位女職員上前制止，但男子依舊我行我素。周遭遊客看似也對男子很不滿，沒想到白鯨「石榴」突然從後方竄出水面，精準噴出水花，男子手中的香菸瞬間熄滅，還被水淋得措手不及，其他遊客紛紛拍手叫好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

At Dalian Ocean World大连圣亚海洋世界, a man ignored staff warnings and kept smoking.

Right then, a beluga whale from behind sprayed a water jet—bullseye!—putting out his cigarette in the coolest way possible. pic.twitter.com/0RC1rsE8Bk — China in Pictures (@tongbingxue) December 7, 2025

事件曝光後，引發網友們熱烈討論，紛紛大讚牠是「滅火鯨」、「正義的一方」、「白鯨：這裡我最大！」有不少人笑稱，「海洋館應頒發獎牌給白鯨」，因為比現場工作人員管理更有效。

據悉，在今年4月，大連另一家海洋館也曾流出白鯨噴水「示範滅火」的影片，後來業者證實是消防演練。因此，也有網友猜測此次事件是否為該館方安排的「擺拍」；但海洋館尚未作出任何官方回應，真實性仍引發討論。

儘管不確定白鯨滅菸是演練還是真實事件，大多數網友還是感到很痛快，認為在公共場所不遵守規定吸菸的人屢勸不聽，這回由白鯨替天行道，既逗趣又大快人心。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

延伸閱讀

▸ 賴瑞隆兒涉校園霸凌 受害童家長爆賴妻「姿態高」：言詞滿是優越感

▸ 李連杰親揭「回春」秘訣 駁換心傳聞：誰會去冒這個險？

▸ 原始連結