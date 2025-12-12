ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
41受虐品種貓開放認養！2百人登記擠破頭　盼給喵星人一個家

▲彰化動防所開放認養41隻品種貓咪。（圖／動物防疫所提供）

▲彰化動防所開放認養41隻品種貓咪。（圖／動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所今（12）日於「彰化縣流浪狗中途之家」舉辦一場特別的認養活動，主角並非流浪狗，而是從不當飼養環境中搶救出來的41隻品種貓。這批貓咪包括英國短毛貓、布偶貓、暹羅貓、曼赤肯等市場上人氣高、身價不菲的名種貓，更有貓隻因嚴重感染導致單眼或雙眼失明，急需有愛心的家庭接手照護。

彰化縣動物防疫所表示，此次認養活動民眾反應極為熱烈，有超過200人登記，爭取40隻貓咪的認養機會。今日活動分為上、下午兩場，登記最熱門的貓咪，以短毛貓、布偶貓與暹羅貓為主；剩餘貓咪將於下週五（19日）繼續開放認養，同樣分為上下兩場進行。

▲彰化動防所開放認養41隻貓咪

▲彰化動防所開放認養41隻品種貓咪。

為避免這些名貴貓咪被有心人士認養後轉售圖利，動防所採取嚴格認養機制。認養人必須設籍彰化縣、年滿18歲，且認養後一年內不得變更飼主，以便縣府追蹤貓咪後續生活狀況。認養方式一律以「公開抽籤」進行，若同一隻貓有多人登記，將於現場公開抽籤決定飼主，確保過程公平、透明。動防所也提醒已登記的民眾，務必攜帶身分證正本準時報到，經確認資格後才能參與抽籤。

這批貓咪源自於上個月21日動防所的一次稽查。當時在一家特定寵物業者的場所內，發現環境髒亂不堪，貓咪健康狀況極差，多隻貓有眼睛感染等問題。業者雖辯稱遭詐騙、場地將被法拍，無力負擔醫療費用，但在限期改善後仍未達要求。動防所遂依《動物保護法》將41隻貓全數沒入，並對業者處以新台幣1萬5千元至7萬5千元罰鍰，同時勒令其歇業。

▲彰化動防所開放認養41隻品種貓咪。（圖／動物防疫所提供）

關鍵字： 彰化認養品種貓中途之家動物防疫所

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

稱職貓褓姆2

稱職貓褓姆2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

奴才幫吉娃娃「被子蓋頭上」　牠吉度嫌棄：再弄試試看

奴才幫吉娃娃「被子蓋頭上」　牠吉度嫌棄：再弄試試看

貓奴秒接嘔吐物

貓奴秒接嘔吐物

