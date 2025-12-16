ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
每人限看1分鐘！1600民眾一早衝上野動物園「跟2貓熊說再見」

上野動物園大貓熊將歸還中國。左為曉曉、右為蕾蕾。（翻攝上野動物園官網）

▲上野動物園大貓熊將歸還中國。左為曉曉、右為蕾蕾。（翻攝上野動物園官網）

圖文／鏡週刊

日本上野動物園大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」，將於明年1月歸還中國，有鑑於日中關係緊張，未來日本國內恐無任何貓熊，不少民眾今紛紛前往動物園跟2隻大貓熊說再見，但因人潮眾多，園方限制每人僅能看1分鐘。

日本國內將沒貓熊了

自和歌山「冒險大世界遊樂園」今年6月將4隻大貓熊歸還給中國後，日本國內飼養的大貓熊僅剩4歲的「曉曉」「蕾蕾」，2隻的歸還期限在明年2月，預計明年1月下旬就將歸還給中國。

而也將是日本國內，53年來首次出面大貓熊空窗期，因此今起許多民眾一早就來到上野動物園要與牠們說再見，光是開門前就有約1,600人排隊等候。

上野動物園感謝大貓熊曉曉、蕾蕾。（翻攝上野動物園官網）

▲上野動物園感謝大貓熊曉曉、蕾蕾。（翻攝上野動物園官網）

最後看貓熊機會　每人限看1分鐘

《TBS NEWS》《NHK》報導指出，動物園限制看大貓熊時間為「每人1分鐘」，僅限前4,800人，預計下週二（23日）起採用事前預約制，明年1月14日還必須透過抽選，才有機會跟牠們說再見。

2隻大貓熊12月27日起進行為期30日的隔離檢疫，最後一天參觀日為明年1月25日，接著就會歸還給中國。


關鍵字： 上野動物園貓熊曉曉蕾蕾鏡週刊

