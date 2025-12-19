桃園非犬貓特寵認養12／20登場　這次有蜜袋鼯、鸚鵡

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處19日表示，114年度第四季非犬貓特寵認養活動即將開跑，共計14隻動物開放認養，包含有鸚鵡、王蛇、球蟒、奶蛇及蜜袋鼯等。想成為兩棲爬行動物、鸚鵡及小型哺乳類動物飼主的桃園市市民，12月20日上午9點，可前往桃園市南昌動物保護教育園區辦理認養。

動保處長王得吉表示，動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物，經公告無飼主領回，則會不定期舉辦認養活動。歡迎設籍桃園市並年滿18歲，且具備飼養特殊寵物能力者，攜帶國民身分證及適當動物運輸籠前往認養。今年度第四季非犬貓特寵認養，包括：玄鳳鸚鵡、小鸚鵡、金太陽鸚鵡、吸蜜鸚鵡、王蛇、球蟒、奶蛇、蜜袋鼯、鼠及兔等，共計14隻動物開放認養。

▲桃園非犬貓特寵認養。（圖／動保處提供）

桃園市動物保護處提醒，認養動物前，民眾須謹慎評估自身能力是否合適；欲認養者則須現場參加飼養、照護特殊寵物等生命教育課程。此外，欲認養鼠、兔者，將採先行籠具及飼養環境審核，並於現場完成登記領養程序者，將另行通知飼主攜帶符合標準之籠舍至動保處（桃園市桃園區縣府路57號）領取動物。

▲▼認養鼠、兔者，將採先行籠具及飼養環境審核。（圖／動保處提供）