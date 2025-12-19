ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

桃園非犬貓特寵認養12／20登場　這次有蜜袋鼯、鸚鵡

▲桃園非犬貓特寵認養。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處19日表示，114年度第四季非犬貓特寵認養活動即將開跑，共計14隻動物開放認養，包含有鸚鵡、王蛇、球蟒、奶蛇及蜜袋鼯等。想成為兩棲爬行動物、鸚鵡及小型哺乳類動物飼主的桃園市市民，12月20日上午9點，可前往桃園市南昌動物保護教育園區辦理認養。

動保處長王得吉表示，動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物，經公告無飼主領回，則會不定期舉辦認養活動。歡迎設籍桃園市並年滿18歲，且具備飼養特殊寵物能力者，攜帶國民身分證及適當動物運輸籠前往認養。今年度第四季非犬貓特寵認養，包括：玄鳳鸚鵡、小鸚鵡、金太陽鸚鵡、吸蜜鸚鵡、王蛇、球蟒、奶蛇、蜜袋鼯、鼠及兔等，共計14隻動物開放認養。

▲桃園非犬貓特寵認養

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園非犬貓特寵認養。（圖／動保處提供）

桃園市動物保護處提醒，認養動物前，民眾須謹慎評估自身能力是否合適；欲認養者則須現場參加飼養、照護特殊寵物等生命教育課程。此外，欲認養鼠、兔者，將採先行籠具及飼養環境審核，並於現場完成登記領養程序者，將另行通知飼主攜帶符合標準之籠舍至動保處（桃園市桃園區縣府路57號）領取動物。

▲桃園非犬貓特寵認養

▲▼認養鼠、兔者，將採先行籠具及飼養環境審核。（圖／動保處提供）

關鍵字： 桃園動保處非犬貓特寵認養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【北捷恐攻男跑中山誠品隨機砍】民眾奔逃：路上好像喪屍現場

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

澳公車出現毛茸茸乘客　小無尾熊「乖乖坐扶手」搭車可愛爆紅

黏TT小貓化身可愛副廚　「站爸爸肩上監工」網笑：貓版料理鼠王

夫妻不捨汪「一直看窗戶發呆」　搬家讓牠自由在大花園奔跑

邊牧陪追劇「聽見有人喊自己」　歪頭豎耳睜大眼表情超困惑

媽喊「敢帶回來試試！」7年後瘋狂唱歌逗狗　米克斯滿臉無奈

她土城衝苗栗領養人人犬舍吉娃娃　最後帶「米克斯寶貝」回家

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

桃園非犬貓特寵認養12／20登場　這次有蜜袋鼯、鸚鵡

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

米克斯小吉

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部工作犬退役記者會

虎斑＆橘貓激情上演「貓片」　網笑翻：這是可以免費看的嗎

夫妻不捨汪「一直看窗戶發呆」　搬家讓牠自由在大花園奔跑

桃園非犬貓特寵認養12／20登場　這次有蜜袋鼯、鸚鵡

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

邊牧陪追劇「聽見有人喊自己」　歪頭豎耳睜大眼表情超困惑

聖誕節表演駱駝突然「飛踢觀眾席」　女被一腳踹中當場昏迷

鯊魚闖海灘淺水區「正面對上貴賓犬」　主人目睹畫面驚嚇

「毛毛守財奴」咬鈔票捲款潛逃　見奴才靠近立刻撤退溜走

棉頭絹猴身旁蹦跳、樹獺攀頂吸睛　逛穿山甲館記得「社交距離」

陳美鳳爆料「方馨剃光頭」內幕！　心疼揭私下真實面：靠它找回自信

5月大男嬰遭棄屍大排！生父與同住女涉殺人重罪「檢聲押禁見」

「5個方法」找回內心安定　先安撫身體才能穩住情緒

北市突發重大砍人事件！　衛生局即刻啟動「24小時心理諮詢」

新店深夜火警！木材鐵皮工廠濃煙直竄　消防出動百人搶救

恐怖巧合！北捷恐攻地點「撞上漫畫劇情」　作者曝原因：幾乎一樣

賓士「電動豪華廂型車VLE」預告3／10亮相！車頭實拍照首度曝光

養生又養顏！冬天適合的「3款綠拿鐵食譜」　身體立刻暖起來

張文隨機砍人徘徊店外！　星巴克、麥當勞緊急降鐵門救命瞬間曝光

停紅燈遭張文割喉亡...遇害騎士姊姊警局外痛喊「他殺了我弟弟！」

寵物動物熱門新聞

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

黏TT小貓化身副廚　站爸爸肩上可愛監工

汪整天看窗發呆　夫妻決定搬新家

邊牧陪追劇　以為被喊名字超困惑

媽喊「帶回來試試」現在狂唱歌逗狗

衝苗栗領養吉娃娃　最後帶米克斯回家

棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴

桃園非犬貓特寵認養12／20登場

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

棉頭絹猴、樹懶出沒　記得社交距離

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

金門海巡犬AJ退役　爸笑曝最大改變

讀者迴響

熱門新聞

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

黏TT小貓化身副廚　站爸爸肩上可愛監工

汪整天看窗發呆　夫妻決定搬新家

邊牧陪追劇　以為被喊名字超困惑

媽喊「帶回來試試」現在狂唱歌逗狗

衝苗栗領養吉娃娃　最後帶米克斯回家

棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴

桃園非犬貓特寵認養12／20登場

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

棉頭絹猴、樹懶出沒　記得社交距離

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

金門海巡犬AJ退役　爸笑曝最大改變

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

熱門寵物影片

更多
米克斯小吉

米克斯小吉

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部工作犬退役記者會

農業部工作犬退役記者會

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面