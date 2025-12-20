屏東移除綠鬣蜥今年已抓8.7萬隻　冠軍獵人抱走175萬禮券

▲今年截至11月下旬，民間獵人合計已捕捉約8萬7000隻綠鬣蜥。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

為遏止外來入侵種綠鬣蜥危害生態與農作，屏東縣政府持續鼓勵完訓民間獵人投入移除行列，今年以發放農漁會超市禮券作為獎勵，截至11月下旬成果驚人，有人單人捕捉數量突破1萬5千隻，一口氣領走逾175萬元禮券，縣府也表示，明年將持續維持現行獎勵制度。

屏東縣政府說明，依中央規定的綠鬣蜥移除獎勵標準，吻肛長30公分以上每隻可領250元、未滿30公分則為100元，縣府統一改以農漁會超市禮券方式發放。今年截至11月下旬，民間獵人合計已捕捉約8萬7000隻綠鬣蜥，累計發放禮券金額達1095萬7400元，顯示移除成效逐步顯現。

農業處統計，今年捕捉數量前3名的獵人都捕獲突破1萬隻，其中第一名捕捉1萬5177隻，領取175萬5300元禮券；第二名捕捉1萬2148隻，領取171萬6700元；第三名則捕捉1萬3018隻，獲得167萬1850元禮券，戰力驚人，也成為縣內移除綠鬣蜥的主力。

由於過去綠鬣蜥移除曾傳出詐領費用爭議，外界關注防弊機制，農業處強調，今年綠鬣蜥屍體處理全面委由合格廢棄物處理廠商清運，並由縣府與移除單位完成點交後，送往合法民間焚化廠焚化，清運車輛皆裝設GPS，並提供過磅單等資料佐證；至於民間獵人捕捉部分，則須在點交時定位並上傳照片至林業保育署指定APP，透過多重查核強化管理，確保獎勵制度公開透明。