ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

屏東移除綠鬣蜥今年已抓8.7萬隻　冠軍獵人抱走175萬禮券

▲今年截至11月下旬，民間獵人合計已捕捉約8萬7000隻綠鬣蜥。（圖／屏東縣政府提供）

▲今年截至11月下旬，民間獵人合計已捕捉約8萬7000隻綠鬣蜥。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

為遏止外來入侵種綠鬣蜥危害生態與農作，屏東縣政府持續鼓勵完訓民間獵人投入移除行列，今年以發放農漁會超市禮券作為獎勵，截至11月下旬成果驚人，有人單人捕捉數量突破1萬5千隻，一口氣領走逾175萬元禮券，縣府也表示，明年將持續維持現行獎勵制度。

屏東縣政府說明，依中央規定的綠鬣蜥移除獎勵標準，吻肛長30公分以上每隻可領250元、未滿30公分則為100元，縣府統一改以農漁會超市禮券方式發放。今年截至11月下旬，民間獵人合計已捕捉約8萬7000隻綠鬣蜥，累計發放禮券金額達1095萬7400元，顯示移除成效逐步顯現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年截至11月下旬，民間獵人合計已捕捉約8萬7000隻綠鬣蜥。（圖／屏東縣政府提供）

農業處統計，今年捕捉數量前3名的獵人都捕獲突破1萬隻，其中第一名捕捉1萬5177隻，領取175萬5300元禮券；第二名捕捉1萬2148隻，領取171萬6700元；第三名則捕捉1萬3018隻，獲得167萬1850元禮券，戰力驚人，也成為縣內移除綠鬣蜥的主力。

由於過去綠鬣蜥移除曾傳出詐領費用爭議，外界關注防弊機制，農業處強調，今年綠鬣蜥屍體處理全面委由合格廢棄物處理廠商清運，並由縣府與移除單位完成點交後，送往合法民間焚化廠焚化，清運車輛皆裝設GPS，並提供過磅單等資料佐證；至於民間獵人捕捉部分，則須在點交時定位並上傳照片至林業保育署指定APP，透過多重查核強化管理，確保獎勵制度公開透明。

關鍵字： 屏東綠鬣蜥獵人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

北車中山站隨機砍人男子是通緝犯　蔣萬安指示加強巡邏

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

夫妻不捨汪「一直看窗戶發呆」　搬家讓牠自由在大花園奔跑

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

澳公車出現毛茸茸乘客　小無尾熊「乖乖坐扶手」搭車可愛爆紅

媽喊「敢帶回來試試！」7年後瘋狂唱歌逗狗　米克斯滿臉無奈

賓士奶貓睡覺打哈欠…下秒「含住同伴頭」　中途媽笑翻：被當玩具

黏TT小貓化身可愛副廚　「站爸爸肩上監工」網笑：貓版料理鼠王

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

流浪橘貓每天準時報到　「窗外狂做1動作」萌翻網：牠很信任你

邊牧陪追劇「聽見有人喊自己」　歪頭豎耳睜大眼表情超困惑

她土城衝苗栗領養人人犬舍吉娃娃　最後帶「米克斯寶貝」回家

米克斯小吉

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部工作犬退役記者會

虎斑＆橘貓激情上演「貓片」　網笑翻：這是可以免費看的嗎

阿金洗澡「眼皮越來越重」　舒服到泡泡還沒沖就當場開睡

屏東移除綠鬣蜥今年已抓8.7萬隻　冠軍獵人抱走175萬禮券

夫妻不捨汪「一直看窗戶發呆」　搬家讓牠自由在大花園奔跑

桃園非犬貓特寵認養12／20登場　這次有蜜袋鼯、鸚鵡

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

邊牧陪追劇「聽見有人喊自己」　歪頭豎耳睜大眼表情超困惑

聖誕節表演駱駝突然「飛踢觀眾席」　女被一腳踹中當場昏迷

鯊魚闖海灘淺水區「正面對上貴賓犬」　主人目睹畫面驚嚇

「毛毛守財奴」咬鈔票捲款潛逃　見奴才靠近立刻撤退溜走

快訊／北海道3分鐘內連兩震！先規模5.4再5.2　最大震度3

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會：援引失當將形成憲法惡例

MMA／王者GD深V開到胸下！太陽、大聲驚喜現身大螢幕　全場嗨了

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

愛心眼HELLO KITTY聯名可愛到尖叫　近100公分高巨型公仔必打卡

MMA／女王Jennie從天而降！唱到〈like JENNIE〉脫了　全場被辣瘋

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

獻花悼念出現品牌飲料！手搖飲老闆挨轟關社群　網怒：公關災難

張文暴行釀3死！提高見警率、全副武裝　蔣萬安叮囑讓市民安心

寵物動物熱門新聞

汪整天看窗發呆　夫妻決定搬新家

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

媽喊「帶回來試試」現在狂唱歌逗狗

奶貓打哈欠！竟然「含住同伴頭」

黏TT小貓化身副廚　站爸爸肩上可愛監工

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

邊牧陪追劇　以為被喊名字超困惑

衝苗栗領養吉娃娃　最後帶米克斯回家

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

阿金洗澡太舒服　滿身泡泡睡翻

棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

讀者迴響

熱門新聞

汪整天看窗發呆　夫妻決定搬新家

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

媽喊「帶回來試試」現在狂唱歌逗狗

奶貓打哈欠！竟然「含住同伴頭」

黏TT小貓化身副廚　站爸爸肩上可愛監工

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

邊牧陪追劇　以為被喊名字超困惑

衝苗栗領養吉娃娃　最後帶米克斯回家

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

阿金洗澡太舒服　滿身泡泡睡翻

棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

顧貓被警告很兇　結果超級愛撒嬌

熱門寵物影片

更多
米克斯小吉

米克斯小吉

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部工作犬退役記者會

農業部工作犬退役記者會

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面