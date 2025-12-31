ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
毛孩森活村變身打卡點　體驗式互動、追星日記讓送養更親近

毛孩森活村。（圖／農業部提供）

▲森林系園區場域，增加民眾與毛孩的互動機會。（圖／農業部提供）

記者李依融／綜合報導

台南仁德的「毛孩森活村」正式啟用，占地一公頃的森林系場地，讓遊蕩犬隻有溫馨的生活空間，也提高能見度增加被領養的機會，這正是由農業部指導、社團法人台灣互動設計協會(IxDA Taiwan)主辦、台南市動物防疫保護處協辦的「農業部衛星認養站可操作模組發展及示範點建立計畫」，期望用巧思幫助浪浪找家。

「毛孩森活村」作為全國首座由公部門設立的遊蕩犬暫置友善場域，園區跳脫傳統收容所的封閉與距離感，透過開放式空間與友善動線，讓民眾能自在走進、親近毛孩。搭配體驗式活動與故事化經營，「毛孩森活村」逐漸成為新興打卡景點，也讓原本地處偏遠的場域重新被看見。台南市動物防疫保護處進一步宣布，園區將轉型為全年365天對外開放，期待吸引更多人前來互動，提升毛孩被認養的機會。

毛孩森活村。（圖／台南市動保處提供）

▲毛孩森活村跳脫傳統的收容所空間，首要放在建立狗與人之間的情感連結。（圖／農業部提供）

推動衛星認養站　幫助浪浪被看到

隨著台灣自2017年起實施流浪動物「零撲殺」政策，公立收容所不再只是暫時安置的空間，而被期待成為促成認養、建立人犬關係的重要節點。農業部動物保護司動保行政科技正賴佳倩指出，全台35座公立收容所即便陸續投入經費改善硬體，仍面臨結構性困境，包括多數場址偏遠、人力資源嚴重不足（如一名獸醫師平均需照顧百來隻收容動物），以及黑狗比例高達45%，都使送養工作充滿挑戰。為此，農業部持續推動「衛星認養站」計畫，嘗試將認養據點帶進民眾日常生活圈，降低接觸門檻。

毛孩森活村。（圖／台南市動保處提供）

▲毛孩森活村占地一公頃，以休閒輕鬆的氛圍，降低民眾接觸毛孩的門檻。（圖／台南市動保處提供）

在「毛孩森活村」的示範計畫中，台灣互動設計協會進一步推出線上線下整合的「毛孩森活探險隊」，集結設計師、工程師、獸醫與訓練師等跨領域專家共同執行。線上設置專屬網站與「毛孩森活故事卡」，讓民眾能透過影像、日誌與互動紀錄，像「追星」般逐步認識狗狗，在實地到訪前就累積情感連結。

毛孩森活村。（圖／農業部提供）

▲每隻毛孩都有自己的生活日記。（圖／農業部提供）

此外，公私協力的力量，也讓衛星認養概念更具實踐性。像是東森寵物等寵物店也長期投入公益送養行動，許多分店與各縣市政府或送養機構合作，不定時舉辦送養活動，希望透過門市通路與日常接觸機會，增加等家毛孩被看見、找到幸福歸屬的可能，成為民間企業參與動保的重要示範。

毛孩送養會。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物經常舉辦毛孩送養會，希望幫忙增加曝光率早日找到家。（圖／東森寵物提供）

毛孩送養會。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物部分門市也與動保處或送養單位合作，幫貓咪狗狗找家。（圖／東森寵物提供）

