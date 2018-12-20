外表和個性不符！臭臉店貓見人撒嬌討摸　舒服到瘋狂呼嚕

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記者吳鎮良／採訪報導

如果你以為全部的貓咪都是高傲又不親人的話，那你就大錯特錯了！《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》有隻超親人的店貓「阿比」，每當一有客人踏進店內，牠總是會快步且搖著屁屁走到那個人面前，接著慢慢趴下然後翻肚肚，要求對方摸摸，超塞乃的行為也擄獲了不少原先討厭貓咪的人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

阿比現在在《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》上班，個性非常親人，幾乎是人人人都好，也從來沒有發過脾氣。店長房柏賢表示，「阿比沒有什麼底線，洗澡很乖就連美容師用吹風機牠都可以接受，從以前就這樣子，是一隻個性非常好的貓咪，而且很惹人喜歡，有些客人還會專程來看牠。」

▲看似臭臉的阿比，其實個性親人又黏人～！（圖／記者吳鎮良攝）



▲《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》內部環境。（圖／記者吳鎮良攝）



▲阿比：好像有客人來了？（圖／記者吳鎮良攝）



其實阿比一開始是要被販賣的貓咪，不過因為小時候全身皮膚病沒有人要，等到康復時年紀也大了，於是決定自行收編。平常在店裡大多時間都在睡覺、給人家摸，牠有活力時，都在店內晃來晃去給人家摸；飲食方面一天2、3餐，因為腸胃不好，很少吃零食，所以大多吃飼料。

個性超溫馴又乖巧的阿比不會亂跑出去，因為只要牠一踏出店內大門，就會非常地緊張；也因為個性太好的緣故，通常有客人帶毛孩進到店裡時，牠都會主動靠過去聞，然後就會被對方打。店長房柏賢說，「有次遇到一位怕貓的客人，阿比不知道，一樣看到人就想討摸，所以追著人家跑，然後客人就在賣場尖叫，後來我們趕緊把牠抱起來，因為牠太熱情了！」

▲一見到有客人進來，阿比就會在對方腳邊躺平討摸摸。（圖／記者吳鎮良攝）



▲阿比個性超親人，幾乎是人人都好。（圖／記者吳鎮良攝）



不過阿比依然有像小朋友調皮的習性，例如有次牠看到店長的便當內有鴨賞，結果就趁店長在忙碌時，偷偷摸摸地跑去桌上咬走鴨賞。店長房柏賢表示，「阿比還會偷吃雞腿！因為店內比較小，沒有其他地方可以吃，有時牠看到覺得蠻香的，就會走過來想要吃。通常我們都會制止，但大多時候是牠會直接叼走，然後吃完後拉肚子，還要吃藥！！」

阿比貪吃的下場全顯現在牠的身材上，也因為中年發福肚子下垂，甚至有客人以為牠懷孕了呢！店長房柏賢說，「其實做這行之前，我沒有接觸過貓咪，所以第一次照顧的貓咪，基本上就是阿比了！牠讓我對貓咪改觀，也讓我了解到貓咪的習性；我本身有養隻8歲的柯基犬，但個性非常皮，如果和阿比相比，阿比真的非常乖巧。」

最後店長房柏賢也強調，寵物牠們的一輩子就是我們，所以我們一定要好好照顧牠，養了就是一輩子的責任。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲在採訪的過程中，阿比不停地找店長討摸摸。（圖／記者吳鎮良攝）



【東森寵物雲商店竹東店資訊】

電話：03-510-2715

地址：新竹縣竹東鎮長春路三段224號

門市營業時間：11:00~22:00