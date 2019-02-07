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哈士奇完美示範「我只是毛澎」　同框柴柴表情好得意！

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二哈示範「只是毛澎」表情好得意。（圖／翻攝自臉書粉專《9GAG Cute》）

▲為了證明自己並不胖，哈士奇鑽進柴柴住的籠子。（圖／翻攝自臉書粉專《9GAG Cute》）

寵物小組／綜合報導

「我只是毛澎，我沒有胖嘟嘟。」網路上最近瘋傳一段可愛的影片，內容是有隻看似肥胖的哈士奇，這天為了向主人證明自己並不胖，於是一股腦兒地鑽進柴犬住的鐵籠，沒想到還真的誤會大了，其實牠可以輕鬆的進出鐵籠，最後還和柴柴一同對著鏡頭露出得意臉，內心的喜悅全寫在臉上。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

國外臉書知名粉專《9GAG Cute》分享這段影片並註解，「可愛又蓬鬆的哈士奇」。畫面一開始，哈士奇想都沒想就直接鑽進鐵籠裡，讓原先就在裡頭的柴柴有些驚恐；但是過了幾秒可以看到，哈士奇在籠裡相當自在，一旁的柴柴也沒有覺得擁擠，最後牠輕鬆地爬出籠子，並且露出一臉得意的表情看向主人，模樣超可愛！

二哈示範「只是毛澎」表情好得意。（圖／翻攝自臉書粉專《9GAG Cute》）

▲哈士奇在籠裡相當自在，一旁的柴柴也沒有覺得擁擠。（圖／翻攝自臉書粉專《9GAG Cute》）

二哈示範「只是毛澎」表情好得意。（圖／翻攝自臉書粉專《9GAG Cute》）

▲哈士奇：說了我沒有胖嘟嘟吧！（圖／翻攝自臉書粉專《9GAG Cute》）

這段影片分享不到一週就突破70萬次的觀看次數，上萬名網友看完都在底下留言笑說，「哈哈哈哈士奇怎麼可以那麼可愛啦」、「柴柴表示：硬要跟我擠XDD」、「原來會縮骨功阿～」、「其實是隻貓咪吧，只是稍微大隻一點哈哈」、「看看那張臉，根本就是一位大嬰兒阿」、「這抱起來一定很舒服！」、「好想抱緊處理」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

Adorable and fluffy husky

Told you that's fluff not fat now moar fud pls

9GAG Cute 發佈於 2018年12月14日 星期五

更多精采影音：

關鍵字： 哈士奇柴犬毛澎國外9GAG二哈

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