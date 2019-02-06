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逮到時機了！直男喵沉澱4秒「偷親阿娜達」　害羞撇頭裝忙

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直男喵偷親阿娜達，害羞撇頭裝忙。（圖／翻攝自抖音APP用戶「699275979」）

▲白喵：逮到時機了！親下去！！！（圖／翻攝自抖音APP用戶「699275979」）

寵物小組／綜合報導

想要和另一半有更進一步的發展，那可是要看當時的環境和氣氛的。抖音APP用戶「699275979」有則可愛的影片最近在網路上瘋傳，內容是有2隻喵星人這天一同坐在桌上，沒想到其中一隻白色的貓咪，趁著對方不注意時，居然獻上香吻，然後下秒又急忙撇過頭去，敢愛不敢說行為被網友直笑說，「根本直男！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書寵物粉專《萌寵小天地》前陣子轉載這段視頻並打趣註解，「偷親成功...」。畫面中一開始，白喵露出一臉若有所思的表情，不知道在想什麼事，沒想到牠沉澱了大約4秒左右時，居然朝自己的左邊轉過頭去，並且快速地獻上一個吻在黑喵的耳朵下方。

直男喵偷親阿娜達，害羞撇頭裝忙。（圖／翻攝自抖音APP用戶「699275979」）

▲被強吻的藍貓表情好像有些驚恐。（圖／翻攝自抖音APP用戶「699275979」）

白喵在親完對方的下秒，立刻撇過頭去害羞的東張相望，模樣看起來根本就是在裝忙。不過當鏡頭拍向一旁被強吻的藍貓時，從牠的臉上可以看出好像有些驚恐；只見牠雙眼張的大大的，並且動也不動的直視著白喵，就彷彿變成了雕像一樣！

影片在短時間內就累積了2千多次的觀看次數，另外也被不少貓奴才們轉貼到各個寵物社團，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈太可愛了」、「怎麼跟我男朋友一樣啦！」、「親了還想裝沒事」、「想要吻後不理嗎XDD」、「另一半嚇傻了」、「藍貓：X！這是老娘的初吻耶！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪抖音直男喵喵星人偷親

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