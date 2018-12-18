柴柴飛機耳「魔性微笑臉」...融化大批粉絲　壞心情瞬間秒殺

▲好誇張的「魔性微笑」啊～（圖／翻攝自粉專《萌寵樂園》，下同）



寵物小組／綜合報導

如果心情不好，就看看這張可愛的臉臉吧！粉專《萌寵樂園》18日分享一則超萌短片，內容地點是在中國大陸。這隻可愛的柴擁有著「漂亮的笑臉」，眼睛竟然可以彎彎笑，嘴角還上揚，超級「魔性＋療癒」的短片在網路上傳閱開來。

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影片搭配著柔和的音樂播放著，一隻萌萌柴站在籠子裡搖尾巴，一臉笑瞇瞇地看前方。只見柴柴的耳朵彎成飛機耳，眼睛窄窄又瞇瞇地笑，嘴角更是誇張，呈現U型微笑，不知道是看到了什麼東西，居然露出世界上最美麗的笑容。

主人笑牠「心情不錯是不是？瞇瞇眼～討厭！坐下！」，柴柴聽完仍不坐下，繼續笑看對方，最後融化了主人心，講著講著噗滋笑出來。短片由網友分享到臉書，超多人被這張「魔性笑容」給治癒，一整天的壞心情通通不見。「有夠古錐」、「好療癒的狗仔」、「超可愛」、「好討人喜歡」、「笑得好可愛啊」、「療癒的臉」、「好好愛牠啊，不要對牠兇」、「看完心情瞬間好了」。

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如果心情不好了，就看看它的笑容吧。 如果心情不好了，就看看它的笑容吧。 由萌寵樂園發佈於 2018年12月17日 星期一

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