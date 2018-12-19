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秘密攝影機拍下北極熊寶寶偎媽媽懷裡　萌伸懶腰害人鼻血狂噴

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（圖／翻攝自YouTube／ZooBorns）

▲小北極熊在媽媽懷裡撒嬌，畫面超療癒。（圖／翻攝自YouTube／ZooBorns）

寵物小組／綜合報導

蓬鬆毛絨絨又軟綿綿的小動物，擁有讓人在工作忙碌之餘，只要偷偷看一眼就能被無比療癒的神奇魔力，而動物們最可愛的時期，又在小貝比的時候，來看這段才剛出生的小北極熊窩在媽媽懷抱裡的樣子，完全能治癒各種形式的倦怠感。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這段影片記錄了德國柏林動物園裡的北極熊母子的珍貴互動，園方在母熊柵欄裡裝了秘密攝影機，拍攝12天大的小北極熊的日常，牠才剛降落到這個世界上，眼睛和耳朵都還沒完全打開，這時期的熊媽媽連飼育員都無法靠近，只能透過攝影機來追蹤寶寶的發育。

（圖／翻攝自YouTube／ZooBorns）

▲秘密攝影機拍下了北極熊母子的相處模式。

這隻北極熊寶寶要等到牠滿一個月大，看得到也聽得到之後，才會被允許離開媽媽的視線，在這段攝影畫面裡，牠不時伸懶腰、又不時尋找媽媽乳頭要吸奶的樣子，令網友大呼超級可愛、快噴鼻血！

這隻小北極熊出生在動物園、非常健康安全，根據園方的說法，野外的北極熊在2歲以前的存活率只有15%，等牠再大一點能夠亮相了，就會成為柏林動物園的新寵。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 德國柏林北極熊保育類動物園

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