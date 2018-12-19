夥伴病躺醫院打點滴　黑法鬥暖心擁抱陪伴：別怕，我在

▲法鬥暖心擁抱生病夥伴。（圖／翻攝自臉書「Frenchie Slovenia」，下同）

寵物小組／綜合報導

無論世上發生什麼事，我都會陪著你別怕！義大利奶油法鬥「伊莎(Isa)」因身體出狀況到醫院檢查，就在醫生替伊莎以點滴方式麻醉時，黑法鬥「雨果(Hugo)」眼裡透露著擔心的神情，默默地緊抱著汪姐姐，似乎希望藉此要牠別害怕，因為自己會一直陪在牠身邊不會離開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

日前伊莎因為腺體出了一點狀況，於是家人帶著毛孩來到醫院做檢查及治療，躺在看診台上的伊莎隨著麻藥的注入，變得越來越沒有活力，此時雨果見狀後，馬上來到姐姐身邊，並且用身體的溫度溫暖牠，雖然看得出雨果內心也很擔心害怕，但牠仍緊緊抱著伊莎不放要牠別怕，這一幕讓網友心都熱了起來，由此可見兩汪的姐弟情深。

影片上傳至臉書粉專「Frenchie Slovenia」後，許多網友看了紛紛被感動並轉發表示，「好感動」、「太感人了」、「狗狗真的很重感情」、「是不是在保護他」、「好暖心的法鬥」、「溫暖的畫面」、「最好的朋友和家人」、「汪：別怕有我在」、「沒事了沒事了」、「希望狗狗趕快好起來」、「一定沒事的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音