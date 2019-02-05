不滿把拔摸別人...阿金垮臉打手　小嬰兒看傻眼：到底誰寶寶？

▲寶寶傻眼：到底誰是寶寶？（圖／翻攝自Instagram用戶「parkerthegoldenboy」）



寵物小組／綜合報導

每當家中有了新成員時，毛孩一開始難免會吃醋，而美國芝加哥（Chicago）有隻黃金獵犬派克（Parker）最近就發生了這樣的問題。這天原本在享受把拔摸摸服務的牠，突然感受到「停止」了！看到把拔換摸小主人，醋勁大發一秒垮臉，並用前腳去打把拔的手，模樣笑翻上萬名粉絲！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「parkerthegoldenboy」在11日PO出這則影片，畫面中可見，金金一臉滿足的被把拔摸摸，從表情就能感受到牠喜悅的情緒，甚至還舒服到嘴開開的；不過這份愉悅的心情沒有多久，就突然打住了，因為把拔把焦點從愛犬身上，換到了小嬰兒的身上。

當阿金一感覺到沒有被摸摸，臉上的U型笑容瞬間垮了下來，過程中可以看到，阿金低下頭看到把拔的手在小主人身上，立刻伸出左前肢，朝著把拔的手上打了下去，並且快速地勾回來。只見再次感受到被摸摸的阿金，臉上的笑容又恢復了，不過一旁的小主人卻是張著大大的雙眼，模樣彷彿在說，「到底誰是寶寶？」

在 Instagram 查看這則貼文 Parker the Golden™（@parkerthegoldenboy）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 26 日 上午 9:43 張貼

這段可愛又逗趣的影片，日前被國外知名IG粉專《puppydairy》轉貼分享，不到3天就突破9萬次的觀看次數，許多人都在底下留言說，「哎呀呀！真的吃醋了～」、「哈哈哈阿金的情緒起伏也太大了吧！」、「小寶寶看傻眼了XDD」、「雖然阿金吃醋歸吃醋，但牠們真的是很棒的保姆喔！」、「寶寶能跟狗狗一起長大，是件幸福的事」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Parker the Golden™（@parkerthegoldenboy）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 10 日 上午 11:46 張貼

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