夢幻黑貓吐「粉紅小海苔」定格28秒　網：動畫裡跑出來的！

▲黑喵「蔡嘎逼」吐舌頭看鏡頭，動也不動的模樣讓人以為是娃娃呢！（圖／有點毛毛的／飼主林子絹提供）



寵物小組／綜合報導

這個超夢幻的的臉蛋，真的不是從動畫裡跑出來的嗎？飼主林子絹日前在臉書PO出一段愛喵「蔡嘎逼」的影片，透過畫面可以看到，黑色的喵星人張著大大的雙眼，一臉超萌的看著鏡頭，而最引人注目的，則是牠那外露的「粉紅小海苔」，超萌的模樣融化8千多名奴才。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主林子絹在寵物社團《貓咪也瘋狂俱樂部》分享這則視頻並註解，「聽說黑貓常被棄養，是因為照相不漂亮、是因為拍照不可愛，可是我覺得黑貓明明很好拍啊。」影片中，脖子圍著紅色蝴蝶結項圈的蔡嘎逼乖乖地坐著，雙眼也緊緊盯著鏡頭，就像是個布娃娃呢！

▲蔡嘎逼就連吃飯時也會吐舌頭。（圖／有點毛毛的／飼主林子絹提供）



過程中可見，黑喵「蔡嘎逼」全程都吐著舌頭，而且幾乎沒有在動，讓不少網友疑惑的問說，「這是假的嗎？」、「是娃娃嗎？」不過蔡嘎逼真的是貓咪，而且是一隻異國短毛貓（加菲貓），如果仔細看影片會發現，其實貓咪有移動一下屁屁，另外尾巴也有在動喔～

影片日前也有貼到寵物社團《有點毛毛的》，許多人看完都紛紛留言說，「沒動的話會以為是假的呀！」、「嘎逼好可愛喔^^」、「舌頭好可愛」、「第一眼以為是娃娃」、「我一直覺得這個是假的欸」、「黑貓頂一個」、「天呀！太不真實到讓我懷疑他是布偶呀！！」、「萌萌噠，好像魔女宅即便裡的小黑貓」、「吐小舌頭嗎？萌爆了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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