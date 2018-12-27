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天然糧還是商業糧？為了毛小孩的健康　選對飼料很重要！

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▲▼貓，狗，毛小孩。（圖／pixabay）

▲許多人將毛小孩視為家中的一份子，對於牠們的飲食問題也愈來愈重視！（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

第一次為人父母總是手忙腳亂，頭次帶毛小孩回家的毛拔麻也一樣，不過人類小孩的飲食習慣大家並不陌生，但狗貓要吃什麼？怎麼吃才好？乾糧價差這麼大，到底差在哪？關於毛小孩的營養學分，毛拔麻現在才開始入學上課！

許多毛拔麻從學生或社會新鮮人時期開始養毛小孩，但那時經濟不穩定，加上不熟悉牠們的飲食習慣與營養需求，往往看到外袋可愛、價格便宜的乾糧就買回家。但其實乾糧可分成商業糧和天然糧兩種，許多人選擇商業糧，不外乎是因價格低廉，但它的原料可能只有少許肉類，另外再添入屠宰廢棄物、毛髮、指甲等，以增加蛋白質含量，此外還會再加入人工防腐劑避免腐壞，添加香噴噴的誘食劑吸引毛小孩食用，長久下來就容易損害牠們健康。

▲▼貓，狗，毛小孩。（圖／pixabay）

▲不少毛拔麻以乾糧做為毛小孩一天的主食，因此慎選品質好的乾糧是相當重要的功課！（圖／pixabay）

過去，因為乾糧而引發毛小孩生病的案例時有所聞，隨著台灣人對動物權益日漸重視，近幾年市場對於講究高比例純肉、益生菌，並以維他命E保存的天然糧，有急速成長的需求，歐美乾糧也紛紛來台上市，以嚴謹的配方與技術，提供毛拔麻更多選擇。

由源富有限公司代理來台、超過90年歷史並且是美國天然糧前三大領導品牌的Wellness寵物健康，最近更在少數亞洲國家推出狗貓「健康均衡」系列，今年8月開始銷售的台灣更是第一個上市國家！家中也有狗寶貝的總經理林慧娟感同身受地表示，「以前的人從吃得飽到吃得好，現在更要吃得健康。人對自己的健康有所要求後，也會開始重視陪伴身邊的毛小孩，台灣消費者在這個議題上相當重視。」

▲▼寵物食品「Wellness」。（圖／記者徐文彬攝）

▲Wellness全系列狗食連續19年入選美國《Whole Dog Journal》雜誌，此刊物不收廠商贊助，僅靠讀者的訂閱維持營運，因此備受狗拔麻信賴。（圖／記者徐文彬攝，下同）

但商業糧轉天然糧對毛小孩來說，就像小嬰兒從母乳轉奶粉或副食品，會有不少適應問題，因此建議要漸進式換食。天然糧因為只使用天然原料，不使用便宜的填充物，價格都會比商業糧高一些，對於食量不大的貓來說，轉天然糧所增加的費用，還在多數毛拔麻可接受範圍內，但對於家有中型犬以上的狗拔麻來說，開銷就會瞬間加倍。此次「健康均衡」系列上市的理念就是，提供每個毛拔麻都負擔得起的優質天然糧，品質不僅符合AAFCO（美國飼料管理協會）標準，從原料的選擇到製程、品質管理，都與Wellness寵物健康其他產品一致，也都在品牌的自有工廠生產，主打高CP值的入門天然糧，品質卻不會因為價格而有所打折。

▲▼寵物食品「Wellness」。（圖／記者徐文彬攝）

▲「健康均衡」系列為幼/成犬貓，和小型犬、室內貓共設計6款乾糧，讓毛小孩健康度過每個生活階段。

「健康均衡」系列也強調不含黃豆、玉米和小麥，「這些都是容易過敏、產生黃麴毒素的穀物，台灣氣候潮濕，乾糧一有問題，貓狗吃了就容易中毒或致癌。」再者，此系列也強調以獨特技術讓益生菌均勻附著在乾糧上並維持活性，更保證含量7,000萬。林慧娟解釋，「我們都會提醒消費者，要注意包裝上的成分表、保證分析和建議餵食量，才能了解整包的營養成分、比例是否適合毛小孩。依據AFFCO規定，保證分析只需要標示蛋白質、脂肪、纖維和水分含量，Wellness寵物健康則特別把益生菌也列出來。保證分析的重要在於，這個產品的品質需要能經得起時間考驗，製造商要敢保證在產品的有效期限內，所有列出的營養數質都要維持在包裝袋上的數據當中，所以在保證分析中，敢放越多營養品項的產品，品質愈有保障。」

▲▼寵物食品「Wellness」。（圖／記者徐文彬攝）

▲為了避免乾糧、罐頭變質，Wellness全系列都「住」在有空調冷氣的3個倉庫中，林慧娟也強調，當初不把倉庫打通，最大考量就是分散風險，若有一間發生溫度控管等問題，至少不會波及到另外兩間的食物。

原裝進口的Wellness寵物健康全系列也強調不改包裝或是分裝成小包裝，就是要避免改包裝的過程中會有飼料感染的衛生風險。「Wellness寵物健康對產品品質很要求，因此穩定品質對我們來說非常重要。想轉換天然糧的飼主，或許可從這個系列試用起，毛小孩吃得習慣、身體健康也稍有調整後，再慢慢嘗試其他更講究的產品。」「均衡健康」系列就像是幫毛拔麻和毛小孩，輕鬆踏出健康的第一步。林慧娟也笑說，Wellness寵物健康的品牌目標很簡單，就是「給毛小孩最好的食材，避免未來的健康問題」，其實關照毛小孩的健康真的不難，多用點心就能和寶貝一起活力滿滿，生活得更開心。  

▲▼寵物食品「Wellness」。（圖／記者徐文彬攝）

▲源富有限公司台灣/香港總經理林慧娟。

關鍵字： 毛小孩天然糧Wellness乾糧飼料美國益生菌

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